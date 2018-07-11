В Самарской области родственникам погибших героев России выделят земельные участки

Землю можно получить по месту жительства заявителя

Региональные власти планируют выделять бесплатные земельные участки отдельным категориям граждан. Об этом стало известно в среду, 11 июля, на заседании правительства Самарской области.

— В целях социальной поддержки право на участки получают вдовы (вдовцы) и родители погибших героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров ордена Славы, — рассказали в правительстве.

Участки будут предоставлять в границах того населенного пункта, где проживают родственники погибшего.