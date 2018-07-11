Ещё
В Самарской области родственникам погибших героев России выделят земельные участки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самарской области родственникам погибших героев России выделят земельные участки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Землю можно получить по месту жительства заявителя
Региональные власти планируют выделять бесплатные земельные участки отдельным категориям граждан. Об этом стало известно в среду, 11 июля, на заседании правительства Самарской области.
— В целях социальной поддержки право на участки получают вдовы (вдовцы) и родители погибших героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров ордена Славы, — рассказали в правительстве.
Участки будут предоставлять в границах того населенного пункта, где проживают родственники погибшего.
63.ru: последние новости
На Волге в районе Климовки перевернулась лодка с тремя взрослыми и двумя детьми на борту В Самаре пары, живущие в браке более 25 лет, наградят медалями В Тольятти у женщины остановилось сердце во время плавания
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я живу с двумя мужьями»131
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью8
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть28
Любовную ссору Рианны засняли из кустов
«Не ждите стакана воды»: где искать мужа после 402
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:53
Звездная косметика, раскритикованная фанатами
Красота Звёзды
10:04
Куда пропали рокеры девяностых
Звёзды
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение