Ради славы Дарья Клюкина соврала о разрыве с любимым

После победы в шестом сезоне шоу «Холостяк» к Дарье Клюкиной пришла заветная популярность. Однако вместе с этим пошла и волна критики. Журналисты, блогеры и другие пользователи Сети регулярно публикуют на нее новый «компромат».

Не стал отмалчиваться и ее бывший молодой человек, диджей Сергей Наумов . По его словам, модель встречалась с ним в период съемок пятого сезона с Ильей Глинниковым. Тогда они строили планы на счастливую семейную жизнь, хотели купить квартиру. Даше удалось уговорить бойфренда отпустить ее на шоу на несколько недель, передает starhit.ru

Любопытно, что в первый раз, рассказывая телезрителям о себе, она представлялась владелицей одного из сочинских кафе, что на деле принадлежало Наумову, а в последнем сезоне — уже начинающей актрисой. Сергей уже давно стал сомневаться в ее искренности, но сейчас вовсе не собирается горевать о несбывшихся мечтах. Возможно, скоро он сам попробует поучаствовать в телевизионном реалити-шоу пободного формата.