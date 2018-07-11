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Ради славы Дарья Клюкина соврала о разрыве с любимым
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Ради славы Дарья Клюкина соврала о разрыве с любимым 

WomanHit.ru 15 минут назад
Фото: WomanHit.ru
После победы в шестом сезоне шоу «Холостяк» к Дарье Клюкиной пришла заветная популярность. Однако вместе с этим пошла и волна критики. Журналисты, блогеры и другие пользователи Сети регулярно публикуют на нее новый «компромат».
Не стал отмалчиваться и ее бывший молодой человек, диджей Сергей Наумов. По его словам, модель встречалась с ним в период съемок пятого сезона с Ильей Глинниковым. Тогда они строили планы на счастливую семейную жизнь, хотели купить квартиру. Даше удалось уговорить бойфренда отпустить ее на шоу на несколько недель, передает starhit.ru.
Любопытно, что в первый раз, рассказывая телезрителям о себе, она представлялась владелицей одного из сочинских кафе, что на деле принадлежало Наумову, а в последнем сезоне — уже начинающей актрисой. Сергей уже давно стал сомневаться в ее искренности, но сейчас вовсе не собирается горевать о несбывшихся мечтах. Возможно, скоро он сам попробует поучаствовать в телевизионном реалити-шоу пободного формата.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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