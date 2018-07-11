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Вячеслав Володин предложил сконцентрироваться на защите трудовых прав женщин
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Вячеслав Володин предложил сконцентрироваться на защите трудовых прав женщин 

duma.gov.ru 2 часа назад
Фото: duma.gov.ru
«15 лет назад, когда мы вносили законопроект „О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации“, была одна ситуация. Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены», — сказал Председатель Государственной Думы.
При этом Вячеслав Володин убежден, что вопросы отстаивания трудовых прав женщин по‑прежнему актуальны и требуют законодательного решения. «Прежде всего, это касается оплаты труда — иногда сама возможность того, что женщина потенциально может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвижения по службе и при определении размера ее заработной платы. Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют именно женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход и воспитание детей», — сказал он.
«Что касается политических прав, то с 2004 года ситуация изменилась к лучшему. Если брать представительство женщин-политиков в Государственной Думе, оно более многочисленное. Сегодня в ГД три вице-спикера, еще трое — Председатели комитетов, руководитель Аппарата ГД — все женщины. Как правило, женщины занимают должности Первого и просто заместителей Председателей комитетов. И это при том, что их в Государственной Думе меньше, чем мужчин», — добавил Вячеслав Володин.
«Так что, было бы правильно вернуться к вопросу государственных гарантий равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации и снова подробно его изучить, возможно, лучше сконцентрировавшись на защите трудовых и социальных прав женщин. И ответ должен быть дан уже в новом законе, который готовят мои коллеги из профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей», — заключил Председатель Государственной Думы.
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Женский форум
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