Розовая смородина: польза июльского чуда

Смородина черная хороша, да! И красная — м-м-м. Жаль, кисловата бывает. А вот белая послаще. Такая, «шампань». А розовая — едва ли не круче всех. Только знают о ее существовании не все.

Мои гости удивляются: что это у тебя такая красная смородина блеклая? А потом видят красную и белую — и вообще перестают что-либо понимать: а это-то — что? Розовая смородина, говорю, попробуйте. Отказываются: да ну ее, она же кислая наверняка. Но потом начинается «снятие проб», в результате чего объедается весь куст. Не жалко ни капельки, такие у всех довольные физиономии!

Розовая смородина — чудо. Главный плюс сорта «Розовый жемчуг», например, — это практически полное отсутствие кислоты. Поэтому такую смородину могут есть даже те, кто не может себе позволить ни черной, ни красной — ну, скажем, если у человека повышена кислотность желудка, был гастрит или язва, часто бывает изжога. Ни оскомины от розовой, ни прочих неприятностей: ешь, сколько влезет. Ну а еще она просто красива — эстетически. На участке смотрится почти как декоративное растение. Да и болеет она меньше, хотя «по науке» должна страдать теми же заболеваниями, что и смородина красная. Но вот сидят два куста рядом, и красная — прибаливает, а розовая — здоровая красотка.

О пользе же этой смородины можно было бы написать трактат. Удивительно, кстати, что польза ее сестриц в том же Интернете описана сотни раз, а розовая там практически не упоминается. Между тем, эта красавица нормализует давление, способствует лечению сердечно-сосудистых заболеваний, содержащийся в ней магний отвечает за энергию, проведение всех нервных импульсов.

А еще очень важно, что у розовой смородины очень низкий гликемический индекс — то есть она притупляет чувство голода, а сахара ее достаточно медленно всасываются, предотвращая бурное выделение инсулина. Этот десерт с веточки содержит просто огромное количество витамина С, чья важность для здоровья человека известна, повышает антиоксидантную защиту, поскольку содержит много марганца, укрепляет кости — поскольку в ее составе полно меди и железа. Кстати, уровень последнего в крови она тоже повышает не слабо, и если вы жалуетесь на нехватку железа — вам туда, к этому волшебному кустику! По этой же причине она очень показана вегетарианцам, а также любителям ЗОЖ в целом — она отличается низкой калорийностью.

За это недооцененное чудо, честно говоря, немного обидно — больно несправедливо о ней, розовой смородинке, забывают. Может быть, решая ближе к осени внести в сад-огород какие-то перемены, вы и найдете для нее место на участке? Она скажет спасибо и угостит вас спелыми ягодами уже в июле. Просто чтобы удивить вас и влюбить в себя.

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