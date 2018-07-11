Селена Гомес нашла замену Джастину Биберу

Вот уже несколько недель Селену Гомес (Selena) замечают в компании незнакомца. То они беседуют, смеются, то мило смотрят друг на друга. Кто этот парень, спрашивали фанаты. Оказалось, его зовут Селеб Стивенс (Caleb) и он брат близкого друга Селены.

Когда имя незнакомца облетело социальные сети, поклонники Селены сразу же нашли его в Инстаграме. Выяснилось, что молодые люди вместе проводили время на яхте — их выдали одинаковые истории. И однажды выложили фото с одинаковой геопозицией. А, когда фанаты решили вспомнить все выходы Селены с парнями, оказалось, что после концерта Тейлор Свифт (Taylor) Селена и Селеб ушли вместе.

Друзья молодых людей уверены, что время, проведённое вместе, идёт Селене на пользу. У певицы буквально нет даже возможности думать о Джастине и Хейли, которые в скором времени узаконят свои отношения.

А фанаты тем временем задаются вопросом, кто это Селеб: хороший приятель или новоиспечённый парень? Деталей пока маловато, ждём подробностей.