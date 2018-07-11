На Кремлевской набережной пройдет своя «Минута славы»

Казанцев приглашают принять участие в творческом конкурсе на Кремлевской набережной. Название у него громкое — «Минута славы».

Организаторы ждут певцов, танцоров, акробатов, клоунов, фокусников и всех остальных, которые могут показать что-то особенное.

Заявки принимаются до 19 июля на электронную почту event@kremlinnab.ru. Полуфинал пройдет 22 июля, финал — 29 июля. Возрастных ограничений нет, сообщают организаторы.

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