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На Кремлевской набережной пройдет своя «Минута славы»
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На Кремлевской набережной пройдет своя «Минута славы» 

Казанский Портал 1 час назад
Казанцев приглашают принять участие в творческом конкурсе на Кремлевской набережной. Название у него громкое — «Минута славы».
Организаторы ждут певцов, танцоров, акробатов, клоунов, фокусников и всех остальных, которые могут показать что-то особенное.
Заявки принимаются до 19 июля на электронную почту event@kremlinnab.ru. Полуфинал пройдет 22 июля, финал — 29 июля. Возрастных ограничений нет, сообщают организаторы.
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