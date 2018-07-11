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Промежуточный итог: 10 лучших комедийных сериалов 2018 года
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Промежуточный итог: 10 лучших комедийных сериалов 2018 года 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Год выдался таким урожайным, что уже сейчас нелегко держать руку на пульсе. Мы позаботились о вас, тщательно отобрали и публикуем лучшие сериалы комедийного жанра, вышедшие в первом полугодии 2018-го.
Кобра Кай  Cobra Kai  Действие сериала-сиквела происходит через тридцать лет после событий культового фильма «Парень-каратист». Разорившийся неудачник Джонни Лоуренс предпринимает попытку вернуться к нормальной жизни, заново открыв некогда знаменитую школу карате «Кобра Кай». Это решение сводит его с давним соперником Дэниелом ЛаРуссо, сумевшим добиться успеха и процветания. Встретившись вновь, они пытаются избавиться от демонов прошлого и проблем настоящего единственным известным им способом — с помощью карате.
Одиноки вместе Alone Together
Одиноки вместе
Эстер и Бенжи — двое неудачников, каждый из которых стремится найти свое место под солнцем Лос-Анджелеса, где все одержимы социальным статусом. Пока их попытки не приводят к успеху, они находят утешение в своих странноватых отношениях. Дубль два  Take Two  Дубль два  Бывшая звезда полицейского сериала Сэм переживает серьезный кризис в карьере. После выписки из реабилитационного центра она борется за роль в грядущем детективном шоу, для чего навязывается в помощницы к частному сыщику Эдди. Будучи не в восторге от вынужденного сотрудничества, тот со временем понимает, что актерские навыки Сэм вполне применимы и в его непростой работе. Барри
Barry
Одинокий и разочарованный бывший морской пехотинец Барри работает наемным убийцей за весьма скромную плату. Однажды по долгу службы он едет в Лос-Анджелес, где знакомится с группой молодых актеров. Их яркая бурлящая жизнь производит на него неизгладимое впечатление, и киллер решает завязать с прошлым, чтобы стать актером.
На районе
On My Block
Комедийный сериал о взрослении четырех веселых и умных подростков, которые вместе учатся в школе южного Лос-Анджелеса. Они пытаются совместить учебу с насыщенной жизнью вне школы, дружат, влюбляются, выясняют отношения с родителями и стремятся найти свой путь в жизни.
Сплошной отстой!
Everything Sucks!
В середине 1990-х ученики обычной американской школы штата Орегон объединяются для съёмок фильма, чтобы хоть как-то пережить скучные школьные будни. Грандиозный проект вскоре перерастает в нешуточный конфликт.
Девочки не сдаются
Девочки не сдаются
Радужные планы на жизнь у пяти очень разных женщин идут прахом, когда банк, где лежат их сбережения, становится банкротом. На фоне этой общей проблемы они становятся лучшими подругами и пытаются карабкаться с шуточками и прибауточками в светлое будущее. Диетлэнд
Dietland
Экранизация одноимённого романа Сараи Уокерс — это история Плам Кеттл, редактора колонки советов в журнале для подростков. Плам, вес которой давно перевалил за 100 килограмм, мечтает об идеальной фигуре, но ни одна диета не приносит желаемого результата.
Последний настоящий гангстер
The Last O. G.
Вернувшись в родной Бруклин после 15-летнего тюремного заключения, Трэй обнаруживает, что мир сильно изменился. Его подружка Шэй вышла замуж за успешного белого парня, с которым они вместе воспитывают детей Трэя, подростков-близнецов. Чтобы наладить связь с детьми, герой начинает заново осваивать территорию.
Из Лос-Анджелеса в Вегас
L. A. to Vegas
Герои ситкома — пассажиры и экипаж самолета авиакомпании-лоукостера. Рейс в Лас-Вегас заполняют авантюристы, купившие билет на последние деньги и мечтающие обогатиться за выходные. У экипажа тоже есть несбывшиеся мечты…
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