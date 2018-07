Netflix готовит новый фантастический мультсериал с драконами

Netflix объявил о работе над новым фантастическим мультсериалом, в котором будут принцы, эльфы и драконы. Его премьера состоится уже в этом сентябре, подробности о проекте расскажут на фестивале Comic-Con 21 июля, но кое-что о нем известно уже сейчас.

Avatar: The Last Airbender headwriter Aaron Ehasz has paired with Netflix for #TheDragonPrince, a new animated series about two human princes who forge an unlikely bond with the elfin assassin sent to kill them, embarking on an epic quest to bring peace to their warring lands. pic.twitter.com/HsIkyyD2fj

— See What’s Next (@seewhatsnext) 10 июля 2018 г.

За сериал «The Dragon Prince» отвечают создатели мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге». А точнее один его сценаристов Аарон Ехаз и один из его режиссеров Джанкарло Волп, который работает сейчас над «Звездной принцессой и силами зла». Так что проект в хороших руках!

Сериал расскажет историю о двух принцах, которые объединяются с эльфом, посланным убить их, чтобы вернуть мир на охваченную войной землю. И название, и постер подсказывают нам — там будут большие и крутые драконы.

Судя по реакции пользователей, все очень встревожены этой новостью и ждут новый мультсериал с нетерпением, в основном потому, что «Аватар» — любимый мультфильм их детства.

Но в основном в комментариях гифки с сердечками и сценами из «Аватара». Ждем 21 июля и новых подробностей!

