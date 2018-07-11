Степная палитра. Мир растений Предуральской степи

Богат и разнообразен мир растений Предуральской степи. Степь меняется на глазах с самого раннего появления цветущих растений. Огромные пространства, обдуваемые степными ветрами, дарят нам незабываемые сочетания красок. Очень любит степь палитру желтых оттенков. Первым зацветает солнечный адонис волжский, затем тюльпан скифский покрывает склоны степных холмов желтыми бликами своих цветов, а тюльпан Геснера, или тюльпан Шренка дает контрастом красно-алые тона.

Природа — лучший художник

От нежно желтых и белых тонов, до темно-фиолетовых и синих покрывается степь. Это прежде всего ирисы: ирис карликовый, степные петушки и ирис кожистый, а также прострел раскрытый, сон — трава. Как не жаль, но все эти краснокнижные виды растений исчезают. Заповедная степь бережно хранит эти растения.

Каждый день в степи зацветают новые виды растений, растительный ковер все время преображается по-новому. Весенний воздух наполняется ароматом цветущих степных кустарников: это миндаль низкий, бобовник, спирея зверобоелистная и городчатая, а также карагана кустарниковая. Весна в степи без них просто немыслима.

С конца мая и почти все лето цветет пижма тысячелистная, тромсдорфия пятнистая, один за другим распускаются козельцы и васильки. Это все представители обширного семейства сложноцветных. Одновременно с ними и сменяют их губоцветные: шалфей степной, котовник украинский и венгерский, а также зопник клубненосный. В понижениях цветет лютик едкий (сем. лютиковые) и ветреница лесная (сем. розовые). Ветреница отцветает довольно быстро, но почти тут же яркими огоньками вспыхивают цветы кустарника — шиповника майского, начинает набирать цвет растение медонос — таволга, лабазник обыкновенный или шестилепестный из семейства розовых.

Типичными представителями степи из семейства бобовых являются астрагалы, остролодочники, копеечники и горошки: горошек мышиный, горошек тонколистный. Горошек образует то отдельные острова в море ковыля, то сливается с ним в бесконечный фиолетово-серебристый ковер.

Заповедник хранит краснокнижные виды

Без ковыля степь нельзя представить. Это классический представитель степной флоры, относящийся к семейству злаков, одного из самых больших семейств среди степных растений. Ковылей в Предуральской степи более пяти видов и почти все они занесены в Красную книгу Оренбургской области. Конец мая — июнь, — это время цветения ковылей, в них отражается небо, закаты и рассветы тонут в их серебре.

Есть в степи солонцы и солончаки, где в начале июня зацветает ферула татарская. Ее прозрачные темно-желтые, а иногда зелено-желтые деревца, похожие по форме на перекати-поле, словно парят над землей.

Чтобы знать и сохранять эту палитру степных красок и изучать эти растения, в заповеднике собран и пополняется гербарий, ставится задача создания компьютерной картотеки растений. Сотрудниками научного отдела заповедника изучаются растения в разных аспектах, ведется мониторинг многих из них. И это — лишь некоторые из направлений научных исследований заповедника.

Текст и фото — Любовь Линерова.