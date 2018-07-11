Потомки Леонида Ильича

«Вечерняя Москва» решила вспомнить, кто может сегодня называть себя родственником бывшего генерального секретаря ЦК КПСС

Трагическое известие о смерти Андрея Брежнева затронуло многих и заставило вновь говорить о семье Леонида Брежнева — человека, который 18 лет управлял огромной страной под названием СССР. Когда-то его эпоху называли исключительно эпохой застоя, но со временем ее начали вспоминать как эпоху спокойствия.

— Хороший он был парень, Андрей Брежнев, — вспоминает личный фотограф Леонида Ильича Владимир Мусаэльян . — Его в семье очень любили, а мы с ним много времени провели рядом, когда он был еще ребенком — ловили летом катранчиков на Черном море. Дед и бабушка его любили очень. О его политических деяниях я мало что знал, но это и не так важно сейчас. Все говорили — хороший, симпатичный человек. И могу еще сказать, что после смерти Леонида Ильича все члены его семьи как-то разошлись, разругались. И только Андрей помогал мне, например, делать что-то в память о деде — ту же выставку организовывать. Очень жаль мне его, совсем ведь молодой.

— Правнуки — Галочка Филиппова от Викуси и два сына от Андрея, — перечисляет Олег Сторонов, — от Лени сын, племянницы — Марта Константиновка, дочь брата Виктории Петровны, по линии Якова Ильича дочка, да еще от сестры Виктории Петровны дочь и правнуки.

Очевидно, можно считать условной родней Брежневых еще и Милаевых. Галина Брежнева была замужем за Милаевым и растила его детей как родных, однако в ее судьбе они приняли, мягко говоря, опосредованное участие. Галине Леонидовне принадлежала горькая фраза, которую она когда-то обронила, не зная, что она «уйдет в народ»: «После смерти папы семья разбежалась, как тараканы…»

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