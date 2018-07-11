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Володин прокомментировал отклонение закона о гендерном равенстве от 2003 года
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Володин прокомментировал отклонение закона о гендерном равенстве от 2003 года 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что закон о гендерном равенстве нуждается в обновлении.
Слова председателя нижней палаты парламента приводит агентство городских новостей «Москва». Участвовавший в создании этого закона в 2003 году Володин считает, что документ нуждается в корректировках.
«15 лет назад, когда мы вносили законопроект «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», была одна ситуация. Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены», — объяснил это решение Володин.
При этом спикер ГД подчеркнул, что в настоящее время трудовые права женщин по-прежнему нуждаются во внимании парламента: «Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют именно женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход и воспитание детей».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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