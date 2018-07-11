Володин прокомментировал отклонение закона о гендерном равенстве от 2003 года

Слова председателя нижней палаты парламента приводит агентство городских новостей «Москва» . Участвовавший в создании этого закона в 2003 году Володин считает, что документ нуждается в корректировках.

«15 лет назад, когда мы вносили законопроект «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», была одна ситуация. Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены», — объяснил это решение Володин.

При этом спикер ГД подчеркнул, что в настоящее время трудовые права женщин по-прежнему нуждаются во внимании парламента: «Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют именно женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход и воспитание детей».