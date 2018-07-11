Врачи выписали одного ребенка, отравившегося водой из колодца в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 11 июл — РИА Новости . Врачи выписали одного из двух детей, выживших после отравления семьи в частном доме Воронежа водой с мышьяком из колодца, сообщил в среду РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Во второй половине мая в Левобережном районе Воронежа с отравлением были госпитализированы женщина 1990 года рождения, ее дочери 2007 и 2017 годов рождения, а также сын 2014 года рождения. Младшая девочка скончалась 22 мая, после чего СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. В начале июня в больнице умерла женщина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Состояние выживших детей оценивалось как тяжелое, они находились в отделении реанимации и интенсивной терапии. Отец не пострадал. В середине июня врачи перевели брата и сестру из реанимации в обычную палату.

"Мальчик, находившийся на лечении в больнице с диагнозом отравление мышьяком, получив интенсивное восстановительное лечение, выписан домой для дальнейшего наблюдения педиатром по месту жительства", — сказал собеседник агентства.

По его словам, девочка остается в больнице. «Состояние ребенка с улучшением, однако вести речь о прогнозе в настоящее время не представляется возможным, потому что ребенку предстоит активное стационарное восстановительное лечение в течение ближайших пяти месяцев с проведением поддерживающей терапии в амбулаторных условиях, с последующим реабилитационным лечением», — сообщил представитель департамента.

Как выяснило следствие, в пробах воды из колодца у дома пострадавшей семьи обнаружен мышьяк, содержание которого в 135 раз превышает допустимую дозу. При этом, по данным СК, вода в других колодцах поселка соответствует норме по содержанию химических элементов. По информации следствия, из колодца, где обнаружена повышенная концентрация мышьяка, откачана вода, изъяты ее пробы, а также пробы грунта и стенок колодца.

СК рассматривает несколько версий произошедшего, в частности, умышленное отравление воды в колодце и попадание в колодец с грунтовыми водами химикатов и пестицидов, используемых в сельском хозяйстве.