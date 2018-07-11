Виктория Короткова и Артем Юнусов все-таки вместе?

Один снимок опроверг целых две сплетни о Коротковой и ее романах. Сразу после завершения реалити-шоу «Холостяк» поползли слухи о том, что Виктория начала встречаться с братом Тимати — Артемом. Они вместе проявлялись на различных мероприятиях, обнимались и проявляли больше, чем дружеский интерес. На личные вопросы поклонников в соцсетях пара отвечать не стала.

А спустя месяц, Коротковой активно начали приписывать интрижку с Федором Смоловым . Они подписались друг на друга в и активно стали лайкать фотки. Чем не повод? Тем более что Артема и Вику в общественных местах вместе давно не видать. То ли конфетно-букетный период закончился, и парочка перешла на домашние посиделки, то ли они действительно «не сошлись характерами» и расстались.

Все догадки и предположения разрешились июля. В профили мужа Анны Винокур, Григория Матвеевича @grishamatveevichev появилось интересное фото, на котором Короткова запечатлена вместе с Артемом, братом Тимати. Они большой компанией пришли на игру поддерживать российскую сборную по футболу.

Таким образом, Юнусов-младший и Короткова опровергли слухи о расставании. Однако официально прокомментировать свой роман так и не решились.