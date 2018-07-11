Ещё
Виктория Короткова и Артем Юнусов все-таки вместе?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктория Короткова и Артем Юнусов все-таки вместе? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Один снимок опроверг целых две сплетни о Коротковой и ее романах. Сразу после завершения реалити-шоу «Холостяк» поползли слухи о том, что Виктория начала встречаться с братом Тимати — Артемом. Они вместе проявлялись на различных мероприятиях, обнимались и проявляли больше, чем дружеский интерес. На личные вопросы поклонников в соцсетях пара отвечать не стала.
А спустя месяц, Коротковой активно начали приписывать интрижку с Федором Смоловым. Они подписались друг на друга в и активно стали лайкать фотки. Чем не повод? Тем более что Артема и Вику в общественных местах вместе давно не видать. То ли конфетно-букетный период закончился, и парочка перешла на домашние посиделки, то ли они действительно «не сошлись характерами» и расстались.
Все догадки и предположения разрешились июля. В профили мужа Анны Винокур, Григория Матвеевича @grishamatveevichev появилось интересное фото, на котором Короткова запечатлена вместе с Артемом, братом Тимати. Они большой компанией пришли на игру поддерживать российскую сборную по футболу.
Таким образом, Юнусов-младший и Короткова опровергли слухи о расставании. Однако официально прокомментировать свой роман так и не решились.
Popcake.tv: последние новости
С кем Виктория Короткова смотрела футбольный матч? Селена Гомес нашла замену Джастину Биберу Семья Арианы Гранде против её замужества
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я живу с двумя мужьями»62
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью7
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть27
Звезды, хранившие невинность до брака3
«Не ждите стакана воды»: где искать мужа после 402
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:53
Звездная косметика, раскритикованная фанатами
Красота Звёзды
10:04
Куда пропали рокеры девяностых
Звёзды
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение