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Бутерброд с белыми грибами. Рецепт в инфографике
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Бутерброд с белыми грибами. Рецепт в инфографике 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Белые грибы, по словам биолога Елены Смирновой, можно собирать с конца июня и по сентябрь, вплоть до первых заморозков. Однако в июне-июле грибы встречаются редко, пока ещё поодиночке. Массово же они появляются к концу августа — началу сентября.
Белый гриб ещё называют берёзовик, боровик, дубовик. Поэтому искать его надо под берёзами, соснами, елями и дубами. Идеальный возраст любимых боровиком деревьев — от 20 лет и выше. Особенно присматривайтесь к освещённым солнцем местам, где есть мох, много опавшей листвы, лишайники, невысокая трава. Помните, что в густом лесу и высокой траве, на торфяниках и в болотистых местах белый гриб не растёт.
Если жарко и сухо, гриб ищите в низинах и влажных затенённых местах, под деревьями. Если же льют частые дожди, ищите боровик на открытых сухих возвышенностях. Муравейники и красные мухоморы частые спутники этого благородного гриба.
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