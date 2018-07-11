Ничего личного: как построить бизнес с мужем и не развестись

Семейный бизнес — это основа благосостояния семьи. На протяжении многих веков торговцы, купцы и ростовщики пытались основать свое дело, которое впоследствии переходило к их детям, внукам и правнукам. При этом к развитию бизнеса привлекались практически все члены семьи: жены, братья и сестры. И такой распорядок дел был вполне успешен: когда человек или семейная пара вкладывает в развитие компании свои финансы, энергию, время и другие ресурсы, то и отдавать бизнес хочется не кому-то постороннему, а родному по крови человеку.

Несмотря на то, что семейный бизнес — это продуманный и грамотный вклад в будущее своей семьи, построить его не так просто. В последние несколько десятков лет особенно часто можно встретить компании, которые принадлежат двум супругам или же кровным родственникам. Например, Марк Цукерберг ввел свою сестру в мировую империю Facebook, поставив ее руководить отделом маркетинга, а Ли Кун-Хи помог своему отцу превратить компанию Samsung Group в транснационального гиганта.

Однако еще одной отличительной особенностью бизнеса такого формата являются семейные проблемы. Вспомним некогда крупнейшую пивоваренную компанию СТРО. За полтора века семейная пара иммигрантов стала одной из самых могущественных бизнес-династий, но теперь все успехи компании в прошлом. А все из-за неправильной модели управления: кажется, на каком-то этапе наследники семейного бизнеса не смогли договориться и прийти к единому мнению.

Как сделать так, чтобы дело всей семьи было прибыльным, постоянно развивалось и с годами преумножало капитал? На что стоит обратить внимание и чего следует избегать, если супруга, брат или дядя — партнер? Для этого существует несколько важных принципов, соблюдая которые вам удастся создать не просто небольшое дело, а целую империю.

Договоритесь о правилах на берегу

Прежде чем начинать семейный бизнес, между партнерами должен быть устранен весь негатив, все конфликты. Если в обычной жизни взаимоотношения не ладятся, то и работать вместе не стоит. Сначала нужно разобраться с личными вопросами, а потом уже думать о совместном деле. Иначе все ссоры и конфликты будут переноситься на работу и обратно по кругу.

Если вы открываете дело со своим мужем, то вы должны понимать — общение с ним будет постоянным. В обычной жизни чаще всего супруги видятся утром, вечером и в выходные. В остальное время — это редкая онлайн-связь. Совместный бизнес — совершенно иная история. Это очень сложно! Если вы социопат, то идеальными условиями работы для вас будет тихое спокойное место в одиночестве.

А теперь смоделируем ситуацию, когда социопату приходится постоянно работать с супругом, видеть его каждый день и решать текущие вопросы. Тяжело, не так ли? В таком случае обоим партнерам будет сложно находить общий язык, поэтому изначально нужно учитывать особенности друг друга и выработать такую систему, где каждый будет удовлетворен условиями работы. Это сделает общую работу гораздо эффективней и максимально исключит возможность нежелательных конфликтов.

Какие бы ни были идеальные отношения вне бизнеса, стычки из-за совместной работы будут возникать однозначно. В итоге количество мелких споров и недомолвок увеличиваются в десяток раз.

Доверие — это то, без чего не стоит и начинать. Если вы не можете рассчитывать на партнера в любой ситуации и не беспокоиться за сроки и качество выполненной работы, то лучше и не начинайте работать вместе. Вы должны сосредоточиться на бизнесе и его развитии, а не думать только о том, что сами могли бы сделать что-либо лучше партнера и излишне контролировать его действия.

Поймите кто главный

Еще «на берегу» постарайтесь распределить обязанности между друг другом: кто и за что отвечает, кто начальник, кто подчиненный? Если в семье главный муж, а на работе супруг подчиняется жене, то конфликт интересов неминуем. Выработайте собственную систему работы. Например, когда один находится на переговорах, другой может решать текущие важные моменты.

Денежный вопрос, пожалуй, один из самых главных. Обозначьте сразу, кто и за какие услуги получает деньги. Можете платить друг другу зарплату, но строго обозначьте распределение прибыли, иначе возникнут финансовые вопросы, которые вам совершенно не нужны. Этот вопрос обязательно рано или поздно станет ребром. Согласитесь, несправедливо, если кто-то будет считать деньги и планировать работу, а другой выполнять заказы, искать клиентов и развивать новые направления.

Разделите личное и рабочее

Неминуем тот день, когда абсолютно все дела будут сводиться к рабочим. Даже если вы захотите просто посмотреть вечером фильм и отвлечься, то обязательно настанет момент, когда вы заговорите о работе. Причем произойдет это абсолютно ненавязчиво и неконтролируемо. Если вы соберетесь, к примеру, в магазин на семейный шопинг, то, вероятнее всего, вспомните, что еще нужно купить что-то для работы, например, канцелярию или исходные материалы для изготовления товаров, которые вы продаете.

В итоге не получится ни отдыха, ни полноценной работы. Избежать этого помогает строгий контроль и четкое разделение личного времени и рабочих моментов.

Преимущества и сложности семейного бизнеса

Чем сложен совместный бизнес? Если наемного сотрудника всегда можно уволить, то здесь нужно искать компромисс. Обычных сотрудников вы видите только часть времени, если он плохо работает, то вы не будете утром с ним завтракать и пить кофе, мило беседуя о любимых фильмах. С супругами или родственниками все наоборот: если ваш партнер допустил ошибку в бизнесе, то вы воспринимаете это как личную обиду.

Но вместе с этим семейные компании в кризисные времена гораздо более устойчивые и стабильные, поскольку в целом они ведут свою политику чуть более консервативно. Они привыкли ориентироваться не на промежуточный квартальный результат, а на долгосрочное развитие. Их инвестиции, их покупки, их отношение к персоналу и друг другу носят более мягкий и дружелюбный характер. Следовательно, в сложные времена эта модель оказывается более жизнеспособной.

Семейные отношения привносят в бизнес нечто очень важное для всей компании: основу идеологии и основу корпоративной культуры, незыблемые традиции семьи. И это то, что станет основой стабильного и всестороннего развития.

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