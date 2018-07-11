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Проживающие пансионата для ветеранов труда посетили «Экзотик Парк»
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Проживающие пансионата для ветеранов труда посетили «Экзотик Парк» 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Сотрудники социальной службы пансионата для ветеранов труда № 31 организовали для проживающих увлекательную экскурсию в «Экзотик Парк».
В парке экскурсантов дружелюбно встретили необыкновенной красоты павлины, львы, ламы, страусы и другие замечательные животные. Все получили огромное удовольствие от посещения Экзотик Парка и контактного общения с братьями нашими меньшими.
Анималотерапия оказывает положительный эффект на психоэмоциональное состояние человека, уходят напряжение, стресс, апатия и депрессия, появляется больше жизненных сил и радости, и как следствие улучшается физическое здоровье.
Об этом сообщается на сайте пансионата № 31.
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