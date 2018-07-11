Проживающие пансионата для ветеранов труда посетили «Экзотик Парк»

Сотрудники социальной службы пансионата для ветеранов труда № 31 организовали для проживающих увлекательную экскурсию в «Экзотик Парк».

В парке экскурсантов дружелюбно встретили необыкновенной красоты павлины, львы, ламы, страусы и другие замечательные животные. Все получили огромное удовольствие от посещения Экзотик Парка и контактного общения с братьями нашими меньшими.

Анималотерапия оказывает положительный эффект на психоэмоциональное состояние человека, уходят напряжение, стресс, апатия и депрессия, появляется больше жизненных сил и радости, и как следствие улучшается физическое здоровье.

Об этом сообщается на сайте пансионата № 31.