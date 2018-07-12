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Евгений Люлин поздравит нижегородских металлургов с профессиональным праздником
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Евгений Люлин поздравит нижегородских металлургов с профессиональным праздником 

Нижегородская правда 6 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото www.stroimarket161.comЕвгений Люлин поздравит нижегородских металлургов с профессиональным праздником13 июля на АО «Борский трубный завод» и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин примет участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню металлурга.
По информации регионального минпрома, Нижегородскую область по праву можно назвать одним из центров металлургической промышленности России. Более десятка нижегородских предприятий работают в этой отрасли. Среди них известные и в России, и за ее пределами Выксунский, Кулебакский металлургические, Борский трубный заводы, металлургические производства других отраслей промышленности, которые отличаются стабильной работой и имеют хорошие перспективы развития.
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