Спина прямая, туфли на каблуке. 101-летняя нижегородка раскрыла секрет долголетия

Фото Николая НестеренкоСпина прямая, туфли на каблуке. 101-летняя нижегородка раскрыла секрет долголетияЕсли заходит разговор о возрасте, Антонина Петровна ФОМИЧЁВА любит задать этот каверзный вопрос: «А как вы думаете, сколько мне лет?» — «Ну…» –задумывается собеседник. «Сто!» — весело объявляет пенсионерка. И покидает ошарашенного собеседника. Спина прямая, туфли на каблуке. Точнее, нашей героине 101. Она прекрасно поёт и обожает принимать гостей. Потрясающее жизнелюбие!

Неизвестное слово

Антонина Петровна родилась ещё в Российской империи, за полгода до революции. Всё помнит прекрасно. Удивительно это сознавать: она рассказывает о том, что видела век назад своими глазами.

— Родители, Пётр Иванович и Александра Ивановна Лапины, были простыми крестьянами, но жили мы хорошо: имелись корова, лошадь, — вспоминает Антонина Петровна. — Конечно, мать с отцом много трудились. Как и все в нашем воротынском селе Елвашка. Было 400 дворов — крепкое село. Пьянства никакого. Родился брат Толя. Как нас воспитывали? А никак! Мы, дети, во всё вникали вместе со взрослыми. Трудились с малых лет. Помню, как мы с девочками лён в снопы закладывали, мяли, сушили, колотили. И всё это с песней. За ягодами ходили. Это совершенно нормально воспринималось — надо трудиться.

Любимые воспоминания — как целой артелью убирали избы к Пасхе. Как навалятся и взрослые, и дети, со смехом и песнями: сегодня в одной избе стены, потолки — всё до последнего брёвнышка перемоют, завтра — в другой. А ещё — как дома собиралось много людей: отцовы две сестры, два брата, с семьями, как мама пекла пироги и блины, как пели протяжные народные песни. Голоса такие были — стены дрожали.

— Одиночество — тогда и слова такого не знали, — рассказывает собеседница. — Такая, знаете, была, соборность — все вместе. Эта атмосфера — моя. У меня в ней потребность.

Песня во спасение

В 1937-м, когда после экспериментов с деревней стало невмоготу, семья из Елвашки вынуждена была уехать. Родители обосновались в Дзержинске, а Антонина отправилась с мужем в Горький. Алексей устроился на авиационный завод. В апреле 1941-го родилась Аля. А через два месяца — война.

— У железнодорожного вокзала обычно была оживлённая торговля: пироги, булки разные. Накануне мы там были — жизнь кипела, — перебирает картинки памяти Антонина Фомичёва. — А как только о начале войны объявили, поехали туда — пустая площадь. Бросились в магазины — все продукты уже как ветром сдуло.

Мать и Тоня с крохой на руках уехали обратно в Елвашку. Там хоть как-то можно было прокормиться. Алексея оставили на заводе, а отец и брат Антонины Петровны ушли на фронт. Оба погибли.

— В селе остались одни женщины, старики да дети, — вспоминает героиня военные годы. — Как ножом по сердцу был плач, просто вой, разносившийся по улицам, когда приходила очередная похоронка. Конечно, поддерживали друг друга, за работой забывались, спасались народной песней — есть в ней сила. Но когда собрали митинг и объявили: «Победа!», все ревели, потому что мужчин из села больше половины на фронтах полегло…

Простые радости

После войны у Фомичёвых родились Галя и Женя.

— Жили мы, — вспоминает героиня, — в трёх комнатах — три семьи. У нас трое детей и у соседей по двое. И как же дружно жили: и помогали друг другу, и за праздничный стол вместе садились, и в кино всей гурьбой ходили. Всё, как я люблю!

Антонина Петровна вслед за мужем пошла на авиационный завод — револьверщицей. 40 лет отработала.

— Труд тяжёлый был. Вообще в жизни, конечно, немало трудностей выпадало, но я как-то на них не сосредотачивалась, не тужила, не роптала, старалась видеть и в жизни, и в людях в первую очередь хорошее, доброе. Это и нервы сохраняет, и здоровье в целом. Честное слово! — делится секретами жизнелюбия героиня. — Кроме того, мне всегда помогала песня. А ещё — умение радоваться простым вещам. Например, сшить себе новое платье, посмотреться в зеркало — и порадоваться!

Приодеться Антонина Петровна любит и сейчас.

— В этой кофте? Не-е-ет, — выбирает она наряд для фотосъёмки. — Она какая-то старушечья!

Целый шкаф нарядов и обувь — обязательно на каблуке.

— Люблю! — объясняет Антонина Петровна. — Это красиво.

И раскрывает ещё один секрет: не давать себе покоя, обязательно двигаться. Каждый день, в любую погоду она проходит большие расстояния.

Родных разбросало: дочь Галя на Дальнем Востоке, внучка Светлана с тремя правнучками — в США. Но внучка Катя с правнучкой Настей живут с Антониной Петровной в одном подъезде. Приходят постоянно. А ещё у героини есть вторая семья — клуб ветеранов «Дружба». Уже почти 30 лет она постоянный участник праздников, экскурсий, концертов. Антонина Петровна читает стихи и поёт. И часто после мероприятий говорит: «Ну что, теперь ко мне?» Человек 20 за столом в её квартире — это нормально. Всех накормит и, как говорят подруги, сама не сядет, пока не убедится, что у каждого гостя есть тарелка и вилка.

— Я не помню обид, люблю людей, люблю жизнь, — разводит руками Антонина Фомичёва. — Вот и все мои секреты!