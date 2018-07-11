У курских фонарей юбилей

В этом году исполняется 65 лет с момента, как на улице Ленина появились резные чугунные опоры

Как рассказал «КИ» кандидат исторических наук Илья Шпаков, в послевоенное время в Курске практически отсутствовало уличное освещение. Но из-за магистрали государственного значения Москва — Симферополь власти решили установить фонари в центре города. В апреле 1953 года Совет Министров РСФСР выделил горисполкому несколько тонн чугуна. Из этого металла должны были отлить опоры наружного освещения. Предполагалось, что фонари будут готовы в 3 квартале 1953 года. 108 штук должны были установить на улице Ленина, 140 — на Красной площади и улице Дзержинского. Закончить все работы планировали до 7 ноября.

Создатели подошли к делу творчески, и сделали обычные столбы ажурными. Внешний облик опор был разработан в мастерской при управлении главного архитектора города. Идею навеяли московские фонари того времени.

Столб состоял из трёх заделанных (одна в другую) стальных бесшовных труб. Места стыка оформлены литыми чугунными муфтами с орнаментом. Цоколь фонаря состоит из двух чугунных литых вертикально разъёмных половин, соединённых стяжными болтами. У большинства опор в настоящее время цоколи утрачены. Для доступа к электрооборудованию в цоколе была создана дверка, прикрепляемая к стенке двумя болтами. В земле опору бетонировали на глубине человеческого роста, около 180 см. Изначально опора и чугунные детали окрашивались перхлорвиниловым лаком с алюминиевым порошком. Дверка в цоколе выделялась более тёмным оттенком.

Наверху фонарь разветвляется на две стороны. А по центру был установлен чугунный шпиль в виде пики. Изначально использовались подвесные светильники рассеянного света типа «молочный шар» с лампами накаливания. Но данные светильники были неэкономны. Расходы были большими, но такие лампы давали мягкий, ровный свет не только проезжую часть и тротуары, но и на фасады зданий. Через несколько лет их заменили на светильники с плафонами в виде усечённых полусфер.

На Красной площади и площади Перекальского были установлены фонари с целой гирляндой светильников и более парадным художественным оформлением шпиля. На пешеходных переходах установили фонари-торшеры со светильниками. Чуть позже на плафон трафаретом наносили текст о нахождении в данном месте «зебры».

Новые ажурные фонари обогатили архитектуру Курска. В этом году им исполняется 65 лет. Некоторые фонари за долгий срок службы утратили часть элементов, а площадь Перекальского и вовсе лишилась старинных конструкций.