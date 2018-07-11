Павел Воля показал, как футбол объединяет людей

Телеведущий поддерживает свою супругу Ляйсан Утяшеву во многих вопросах, в том числе и организации спортивных мероприятий для детей с особенностями развития.

Резидент «Comedy Club» поблагодарил всех знаменитостей, принявших участие в необычно матче — юнифайд-футболе. Соревнование прошло на Красной площади.

Команды имели необычный состав. В них вошли именитые спортсмены со всего мира и ребята с ограниченными возможностями. Организаторы мероприятия, по словам Павла, преследовали одну цель — показать, как футбол объединяет людей, независимо от их физических и умственных способностей.