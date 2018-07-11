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Павел Воля показал, как футбол объединяет людей
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Павел Воля показал, как футбол объединяет людей 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущий поддерживает свою супругу Ляйсан Утяшеву во многих вопросах, в том числе и организации спортивных мероприятий для детей с особенностями развития.
Резидент «Comedy Club» поблагодарил всех знаменитостей, принявших участие в необычно матче — юнифайд-футболе. Соревнование прошло на Красной площади.
Команды имели необычный состав. В них вошли именитые спортсмены со всего мира и ребята с ограниченными возможностями. Организаторы мероприятия, по словам Павла, преследовали одну цель — показать, как футбол объединяет людей, независимо от их физических и умственных способностей.
Благодаря этому спортивному событию Воля стал ближе к другим участникам, несмотря на то, что играет в футбол неважно. Подписчики, пообщавшиеся с детьми после юнифайд-футбола, ответили Павлу: «Дети из нашей школы-интерната вчера приехали в полном восторге и с подарками! Единственное, что хотелось пожелать организаторам, поменьше слов при таких встречах об умственной отсталости». Читатели блога попросили ведущего выложить видео, где он лично играет в футбол, но пока ответа не последовало.
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