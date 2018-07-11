Роза Сябитова призналась, чего никогда не простит жениху

Главная телесваха страны, соведущая легендарной программы «Давай поженимся!», которой в июле этого года исполняется десять лет, накануне юбилея дала большое эксклюзивное интервью нашему изданию, где рассказала об интересном закулисье передачи.

— В нашем проекте задействовано более 50 человек, — подсчитала Роза Сябитова . — Это коллективный труд, а там где есть коллектив, возникают семейные отношения. Гибкость сформировалась благодаря Ларисе Гузеевой . Она более опытная, чем я. Василиса Володина стоит немного обособленно — она космос, сверху поглядывает на нас. Основное взаимодействие героев происходит со мной и Ларисой. Я сватаю, потому что программа о святом деле — сватовстве. А Лариса, как главная в нашем проекте, сочетает в себе много ролей — и модератора, и ведущей, и мамы, и жены, и подруги. Мы под нее все подстраиваемся. В самом начале она сказала, что для того чтобы наш проект жил долго, мы не должны дружить вне стен студии. Всю энергетику мы делаем на площадке, с площадки ушли — каждый сам по себе. Единственное, что позволяем себе, это поздравить друг друга с днем рождения. Это правильная позиция, которая себя оправдала. Мы за 10 лет не переругались, хотя несли в программу свои беды и радости. Если же мы начинали дружить, как говорит Лариса, «взасос», а по-другому она не умеет, то начинались обиды. Так что у нас чисто деловые отношения, а форма подачи — семейная, достаточно простая, и в этом есть некая органика.

Не обошла телеведущая стороной и тему собственной личной жизни. Она поведала, что в этом году собирается замуж за своего возлюбленного, строителя по имени Ринат, который живет на Кипре. В их отношениях Сябитову все устраивает, и только при нарушении одного условия Роза не сможет быть вместе с женихом.

— Мы с ним знакомы давно и когда начали пробовать строить более близкие, семейные отношения, главное условие поставила — он не дает интервью прессе, — откровенно говорит звезда. — Как только это сделает, конец. Мне хватит бывших, названых женихов, которые прошли через передачу. И не встретила ни одного, который бы на мне не заработал. Я люблю простых, обычных мужчин, которые знают, куда идут, но медные трубы на них очень плохо действуют. Поэтому они меня сдают, на мне зарабатывают. Это и произошло с моим бывшим (участником «Давай поженимся!» Юрием Андреевым . — Прим. «Антенны»).

Полную версию интервью читайте ЗДЕСЬ.

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