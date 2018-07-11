Ещё
Мать беременной школьницы попросила полицию вернуть дочь домой в Ейск
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мать беременной школьницы попросила полицию вернуть дочь домой в Ейск 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мать 16‐летней беременной Эмилии попросила полицию привезти ее дочь домой в Ейск (Краснодарский край). Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».
Девушка начала встречаться с ровесником Антоном З. больше года назад. Вскоре она узнала, что ждет ребенка.
На восьмом месяце беременности она отправилась из Ейска в одну из станиц Краснодарского края к своему молодому человеку. Девушка уехала из родного города, проигнорировав все плановые медицинские осмотры.
Мать неоднократно пыталась вернуть дочь домой, однако та была категорически против. В связи с этим женщина обратилась в полицию. Она просит правоохранителей вернуть девушку домой.
360tv.ru: последние новости
Американская модель показала подписчикам свою грудь Жителям Подмосковья объяснили правила бесплатного проезда в электричках Потерявшийся в горах Сочи подросток мог сбежать после ссоры с учительницей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я живу с двумя мужьями»62
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью7
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть27
Звезды, хранившие невинность до брака3
«Не ждите стакана воды»: где искать мужа после 402
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:53
Звездная косметика, раскритикованная фанатами
Красота Звёзды
10:04
Куда пропали рокеры девяностых
Звёзды
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение