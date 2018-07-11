Мать беременной школьницы попросила полицию вернуть дочь домой в Ейск

Мать 16‐летней беременной Эмилии попросила полицию привезти ее дочь домой в Ейск (Краснодарский край). Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».

Девушка начала встречаться с ровесником Антоном З. больше года назад. Вскоре она узнала, что ждет ребенка.

На восьмом месяце беременности она отправилась из Ейска в одну из станиц Краснодарского края к своему молодому человеку. Девушка уехала из родного города, проигнорировав все плановые медицинские осмотры.

Мать неоднократно пыталась вернуть дочь домой, однако та была категорически против. В связи с этим женщина обратилась в полицию. Она просит правоохранителей вернуть девушку домой.