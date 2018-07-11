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Церемонии «Для Двоих» и «Обряд Лайт» предлагает ЗАГС нижегородцам
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Церемонии «Для Двоих» и «Обряд Лайт» предлагает ЗАГС нижегородцам 

Newsroom24 59 минут назад
Фото: Newsroom24
Автозаводский дворец бракосочетания в Нижнем Новгороде будет регистрировать пары, желающие организовать церемонию в скромной обстановке, в отдельной специально украшенной комнате. Об этом сообщается на сайте Автозаводского дворца бракосочетания.
В рамках новой услуги в Автозаводском дворце бракосочетания торжественная регистрация «Для двоих» проходит в небольшом помещении, куда можно пригласить до 5 гостей.
Торжественная регистрация в скромной обстановке также существует в Доме бракосочетания на улице Малой Покровской. Услуга называется «Обряд лайт». На церемонию можно позвать до 5 гостей.
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