Серый кардинал или изгой: как удержать власть в компании

Грядет заседание Ассоциации менеджеров России, на повестке дня которого женское лидерство. Сам факт выбора такой темы АМР означает, что она волнует многих, кто сейчас у руля бизнес-структур (члены АМР — лидеры российского рынка). Актуальность ее удивляет — казалось бы, все больше женщин занимает топ-позиции в российских компаниях. Так и есть, но проблема в другом — не в том, что женщины не попадают на топовые позиции, а в том, что даже после попадания туда им что-то мешает лидировать.

У меня есть опыт работы в сложной и совершенно «мужской» компании, занимавшей позиции маркетмейкера в начале 2000-х в области недружественных поглощений предприятий. Все основные проекты по реструктуризации магазинов и офисных центров в Москве в то время — это результат деятельности упомянутой компании. Бизнес M&A и сам по себе довольно сложный, а уж женщине занять топ-позицию в такой компании (тем более отечественной) — задача не из простых.

При этом основная сложность заключается даже не в том, чтобы обрести должность наверху иерархии, а в том, чтобы экспертная власть у женщины на данной позиции была достаточно высокой среди представителей сильного пола. Гендерная предвзятость на таких позициях отражается в первую очередь при распределении ролей на общих собраниях топ-менеджеров, где основной состав — мужской. Скажем, вести само высокое собрание (в роли председателя) даме поручают редко и неохотно. Зато с удовольствием делегируют роль секретаря собрания — ведущего протокол. Или с ожиданием смотрят на женщину, если нужно вызвать сотрудника ресепшн и заказать всем кофе.

Одна моя знакомая — известный топ-менеджер крупнейшего банка — рассказывала, что когда она работала в производственной структуре (тоже на позиции вице-президента), собственники в качестве признания ее заслуг сообщили ей, что кофе она варит точно лучше, чем их личный помощник, а потому было бы чрезвычайно любезно с ее стороны принести им чашечку прежде, чем они перейдут к повестке встречи. Эта «чашка кофейку» сподвигла мою знакомую на немедленный поиск новой работы — к большому удивлению владельцев предприятия, так и не осознавших, а в чем, собственно, проблема.

Опираясь на собственный опыт и других «состоявшихся» бизнес-дам, дам несколько рекомендаций:

Итак, чтобы лидерство в организации принадлежало не по названию должности, а по ее существу, стоит помнить следующие факты.

1. Мухи отдельно от котлет

Экспертная власть — независимо от конкретного пола — предполагает непременную дистанцию между самим экспертом и теми, кто обращается к его экспертизе. Сокращение дистанции странным образом снижает уровень экспертной власти, даже если по факту профессиональный опыт непрерывно растет. Именно поэтому женщинам не стоит допускать злоупотреблений со стороны коллег в обращениях «как к человеку» — и поощрять доверительные разговоры «по душам», соглашаться на выполнение мелких поручений в области создания уюта или варить кофе, — даже если он у вас получается лучше, чем у профессионального бариста.

2. Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет

В любой ограниченной группе (2+ человека) — независимо от состава, уровня образования, социального статуса и гендера — возникает неизбежное распределение по пяти устойчивым социальным ролям. Эти роли следующие: лидер — тот, кто занимает формальную высшую позицию в иерархии; вожак — тот, кто занимает неформальную высшую позицию в иерархии; любимец — тот, кто является эмоциональным центром притяжения; серый кардинал — тот, кто обладает тайной, не афишируемой властью, используемой в скрытых для всех целях; изгой — тот, кто «всегда виноват». Понятно, что часть ролей может совпадать в одном лице — и если руководитель одновременно и лидер, и вожак, то коллектив устойчивый. А если это разные люди, то в коллективе неизбежны конфликты.

Изгой же редко бывает чьей-то постоянной ролью — хотя бы потому, что группа порой объединяется в усилиях по удалению его из своих рядов. И это часто происходит. Но поскольку роли устойчивые, то кто-то немедленно становится новым изгоем. Изгой — это переходящий вымпел. Им часто бывает самый юный сотрудник или, наоборот, самый пожилой. И, конечно, на эту роль часто ставят того, кто априори чужак в коллективе. А потому единственная женщина в мужском коллективе, да еще в ситуации борьбы за власть, почти неизбежно будет группой заталкиваться на эту роль.

И вот тут знание — источник силы. Если заранее известно, что такая угроза есть, ее можно преодолеть, получив себе сторонника из числа тех, кто находится на сильных ролях (лидер или вожак) — тогда у дамы есть шанс стать серым кардиналом. А вот изгоем почти с гарантией станет тот, кто ее пытался на эту роль поместить. Умение вывести на линию огня вместо себя того, кто сильней — сыграв при этом на его силе и авторитете, а не на своей слабости (пожалеют, но тот, кого жалко — тоже изгой) — древнее женское искусство, которое не стоит забывать в корпоративных войнах.

Глупостью было бы пытаться силе противопоставлять собственную силу — и принимать мужской сценарий игры. Просто потому, что мужчиной так все равно не стать. А чужеродность свою можно усилить — и потерять возможность прикрыться лидером или вожаком, потому что в этой ситуации они как бы подчиняются силе, да еще и женской, а не играют роль справедливого защитника. И тогда имидж подкаблучника точно повергнет их в пучины отверженных, которых будет несколько. «Мужик в юбке» — это не комплимент, если что. Равно как и «баба с…» несвойственными ее полу гендерными признаками, если быть короче.

3. За прекрасных дам-с Однако поспешный вывод — на основании второго совета — что женщине нужно вовсю использовать свою принадлежность к противоположному полу и активно кокетничать, спровоцировал бы еще более ошибочное поведение, чем попытка противостоять мужскому давлению силой. Не нужно путать гендерные роли и бизнес-роли.

Гендерная роль — базисная, и как только женщина становится, скажем, подружкой руководителя, так сразу ее реальная профессиональная карьера заканчивается. По крайней мере, именно в производственной экспертной области. Далее уже как бы ни назывались топ-позиции в структуре, куда рекомендованная дама попадет, флер будет однозначным, и реальную профессиональную экспертную власть не вернуть. В том числе (в первую очередь), в глазах осчастливленного благоволением дамы руководителя. Личный помощник может таким образом сделать «карьеру» супруги руководителя, но дама — топ-менеджер такими действиями обеспечивает себе фактически карьеру безотказной «секретарши», и не более того.

4. Управляет нитью тот, кто подвесил

Для устойчивого положения в должностной иерархии любому работнику, независимо от пола, нужна поддержка в двух уровнях из трех: выше, в своем и ниже. При этом самая ненадежная поддержка идет от руководителя. Женщины попадают в эту ловушку чаще мужчин, так как им важно эмоциональное принятие своего руководителя. В отличие от коллег-мужчин, дамы с руководителем обычно не меряются, а подчиняются и служат.

Барин любит страстно, но недолго — особенно если профессионал, находящийся у него в подчинении, действительно имеет высокую экспертную власть, и при этом не всегда соглашается с производственными желаниями хозяина, толково обосновывая свое несогласие. Большое количество карьер рухнуло на противостоянии топ-менеджера и руководителя предприятия — особенно если топ-менеджер долго полагался и рассчитывал на поддержку сверху, не вкладываясь в развитие горизонтальных связей и отношения с подчиненными.

Женщинам топ-менеджерам стоит иметь это в виду больше, чем мужчинам — ведь, если представители сильного пола могут иметь похожие хобби и на этом укрепить связи в горизонтали, дамам, если их немного в управляющем звене, сложней выстроить поддерживающие отношения на своем уровне иерархии. Если это вовсе невозможно по тем или иным причинам, тогда нужно внимательно развивать поддержку «нижестоящих чинов», по возможности избегая славы профсоюзного лидера или всеобщей «матери Терезы», потому что с такой репутацией и из компании выгонят, и в другие не возьмут.

5. Если неприятностей нет, то нужно их купить за большие деньги

Женщинам больше, чем мужчинам, угрожает ловушка сотрудника одной-единственной компании. Им более свойственно создавать для себя зону комфорта и уюта в компании, «вить гнездо», обрастая социальными связями, формируя иллюзию собственной незаменимости, подхватывая те задачи, которыми другим неинтересно заниматься. Тем обидней и безнадежней может показаться ситуация, когда, несмотря на все «заслуги перед отечеством» и многолетний труд, приходится снова выходить на рынок труда.

Если при этом портфолио проектов исчерпывается одной компанией (пусть даже именитой), а возраст приближается к сорока, а то и старше — нужно быть готовой к тому, что на такой же должностной уровень можно претендовать только в существенно меньшей организации. Поэтому смотреть по сторонам нужно обязательно — не реже, чем раз в три-пять лет (но и не чаще, если речь идет именно о топ-позиции), несмотря на полный комфорт внутри своей компании, поддержку генералитета и блестящие перспективы. Зависимость от конкретной организации растет прямо пропорционально уровню занимаемой позиции и годам выслуги по истечении трехлетнего горизонта. При этом ценность в глазах руководителя может снижаться — ему порой кажется, что сотрудница все равно «никуда не денется».

Даже если все складывается наилучшим образом, зависимость — это всегда плохо. Та же рыночная ситуация может существенно ухудшить положение компании — вплоть до разорения. И далее засидевшиеся «в девках» топ-менеджеры вываливаются на рынок всем скопом — и с большим трудом получают новые позиции, если вообще находят себе работу. Но главное, о чем часто говорят на профессиональных мероприятиях, посвященных гендерной теме, и что более всего мешает женщинам занятию лидирующей роли в организации — отсутствие у них властных амбиций и понимания, что нельзя участвовать только в прибылях компании, не разделяя риски ответственности за весь бизнес целиком. Женщине — лидеру приходится вдвойне тяжелей, чем мужчине, потому что бизнес мир — пока еще мужской и играет по их довольно жестким правилам. В успех нельзя «сыграть понарошку» — и убежать, если не получится.

Если внутренней установки на победу нет, то никакие советы не помогут. Вопреки устойчивому мнению, я считаю, лидером становятся только в том случае, если им рождаются. Лидер — это непросто роль, это предназначение. Если оно ощущается и осознается, то все получится. Если же стремления к лидерству нет, то не стоит мучить себя исполнением чужих ролей. На них давно есть и основной, и дополнительный состав актеров.

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