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Творческая смена-интенсив «Юные журналисты» стартовала в Выхине-Жулебине
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Творческая смена-интенсив «Юные журналисты» стартовала в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 54 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В понедельник, 9 июля, в культурном центре «Лидер» начала свою работу творческая смена-интенсив «Юные журналисты». «Летняя академия» открыла свои двери для ребят, которые мечтают освоить базовые навыки профессии и узнать много нового.
Первый день занятий включил в себя знакомство с друзьями, разминку, вводную презентацию и практические мастер-классы. Уже завтра академики приступят к изучению жанров журналистики и сделают множество интересных и увлекательных открытий.
Напомним, что занятия проходят по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. (вт)
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