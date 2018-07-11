Творческая смена-интенсив «Юные журналисты» стартовала в Выхине-Жулебине

В понедельник, 9 июля, в культурном центре «Лидер» начала свою работу творческая смена-интенсив «Юные журналисты». «Летняя академия» открыла свои двери для ребят, которые мечтают освоить базовые навыки профессии и узнать много нового.

Первый день занятий включил в себя знакомство с друзьями, разминку, вводную презентацию и практические мастер-классы. Уже завтра академики приступят к изучению жанров журналистики и сделают множество интересных и увлекательных открытий.

Напомним, что занятия проходят по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. (вт)