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Звезда реалити шоу вновь попала в полицию
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Звезда реалити шоу вновь попала в полицию 

Russianshowbiz.info 53 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Томми Ли, известная по участию в 5 сезоне популярного реалити шоу «Love & Hip Hop Atlanta», снова попала в полицейский участок.
Очевидно, девушка хочет, чтобы судья отправил ее за решетку, поскольку оказывается в центре скандала не первый раз.
Источники из правоохранительных органов сообщили об аресте звезды ранним утром в понедельник в Атланте рядом с клубом «Royal Peacock» («Королевский павлин»). Полицейский попросил девушку уйти с проезжей части, где он регулировал дорожное движение. В ответ Томми начала буянить, проигнорировав указания.
Переломный момент не в пользу девушки произошел, когда она ударила по голове работавшего рядом парковщика. После этого полицейские приняли решение об аресте Ли. Сам парковщик отказался от подачи заявления, но звезду реалити все равно задержали за хулиганские действия в нетрезвом состоянии.
Непонятно, какие обвинения будут предъявлены Томми, но злоупотребление спиртными напитками явно не пойдет ей на пользу и даже может грозить тюремным заключением. Всего 2 месяца назад было вынесено решение суда, согласно которому девушка была обязана носить устройство для отслеживания уровня алкоголя в крови и держаться подальше от неприятностей. Одно из этих условий звезда провалила точно.
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