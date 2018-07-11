Молодожены отпраздновали свадьбу среди иностранных болельщиков

Поженившаяся накануне молодая пара пришла на пешеходную улицу Никольская, чтобы вместе с футбольным фанатами отпраздновать знаменательное событие.

Невеста в белом платье танцевала в окружении болельщиков, пока ее избранник снимал веселье на телефон.

Колумбийские фанаты надели на голову россиянки шляпу с цветами их национального флага и подняли ее на руки. На видео видно, как обескуражена невеста.

Никольская стала самой популярной среди иностранных болельщиков улицей. Ежедневно там собираются сотни футбольных фанатов. С самого начала чемпионата российские мужчины приревновали соотечественниц к приезжим иностранцам и обвинили в аморальном поведении.