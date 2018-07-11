Ещё
Молодожены отпраздновали свадьбу среди иностранных болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодожены отпраздновали свадьбу среди иностранных болельщиков 

Ридус 51 минуту назад
Фото: Ридус
Поженившаяся накануне молодая пара пришла на пешеходную улицу Никольская, чтобы вместе с футбольным фанатами отпраздновать знаменательное событие.
Невеста в белом платье танцевала в окружении болельщиков, пока ее избранник снимал веселье на телефон.
Колумбийские фанаты надели на голову россиянки шляпу с цветами их национального флага и подняли ее на руки. На видео видно, как обескуражена невеста.
Никольская стала самой популярной среди иностранных болельщиков улицей. Ежедневно там собираются сотни футбольных фанатов. С самого начала чемпионата российские мужчины приревновали соотечественниц к приезжим иностранцам и обвинили в аморальном поведении.
Ранее «Ридус» писал о причинах любовных увлечений россиянок.
Ридус: последние новости
По следам семьи последнего императора: фото с места гибели семьи Николая II Ласковый кот украсил телеинтервью политолога 15 доказательств, что хаски — великолепны и поразительно фотогеничны
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я живу с двумя мужьями»56
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью7
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть27
Звезды, хранившие невинность до брака3
«Не ждите стакана воды»: где искать мужа после 402
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:53
Звездная косметика, раскритикованная фанатами
Красота Звёзды
10:04
Куда пропали рокеры девяностых
Звёзды
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение