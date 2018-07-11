Семейные узы: 10 родственных кланов из сериалов, которые мы обожали

Кэпвеллы, Ди Карло, Холливеллы и Галлагеры: в специальной подборке BeautyHack — семьи из наших любимых сериалов, которые стоит пересмотреть.

Кэпвеллы, «Санта-Барбара»

Властный богач СиСи Кэпвелл и его семейство стали главными героями всех 2 137 серий мыльной оперы. Кстати, помимо них в сериале присутствовали и другие семьи — главные «враги» Локриджи, мексиканцы Андраде и представители рабочего класса Перкинсы. А дальше все по традициям: сын Перкинсов влюблен в младшую дочь Кэпвеллов Кэлли, бывшая жена СиСи крутит роман с Локриджем, а дочь Андраде в тайне рожает сына от Ченнинга Кэпвелла, которого убили Перкинсы. Чем все кончилось — узнаете здесь.

А если вы уже запутались в именах, приведем немного сухой статистики: всего в сериале появляются 13 Кэпвеллов, которых сыграли в разное время 28 актеров и актрис. Впечатляет? Нас — очень.

Кэррингтоны, «Династия»

Создатели американской прайм-тайм мыльной оперы вдохновились противостоянием Монтекки и Капулетти и перенесли его в наше время — а точнее, в 80-е, ведь первая серия вышла еще в 1981 году. К слову, сериал стал настолько популярным, что заработал целых четыре спин-оффа (один из них вышел в 2017 году) и полнометражный фильм.

В центре сюжета — противостояние двух обеспеченных семей (одних Кэррингтонов — десять человек), владеющих крупнейшими нефтяными компаниями, но причиной конфликта становятся отнюдь не деловые интересы, а личные отношения. В итоге авторам сериала удалось создать этакий коктейль из драмы, мелодрамы, детектива и даже иногда комедии.

Ди Карло, «Дикий ангел»

Мы были так увлечены любовной историей Милагрос и Иво, что порой не замечали, какие страсти кипят в доме Ди Карло. Отец семейства Федерико все это время знал, что Иво не его сын, поэтому так и не смог полюбить его как родного. Мать Иво и Вероники пыталась заглушить боль от неудачного брака алкоголем, а их бабушка и вовсе объявила себя затворницей, из-за того, что Федерико предал единственную, кого по-настоящему любил. Но главное мы помним — сирота Милли оказалась Ди Карло, все узнали правду, а в самой последней серии Милагрос и Иво поженились.

А чтобы узнать, похожи вы на Милагрос или нет, пройдите наш специальный тест.

Галлагеры, «Бесстыдники»

В отличии от мыльных опер про богачей и хитросплетения их судеб, «Бесстыдники» повествуют совсем о другом — как выжить в нищете и остаться при этом счастливым. Главные герои — семейство Галлагеров, под «предводительством» их отца Френка, неудачника, алкоголика и наркомана. Воспитание детей на себя взяла старшая дочь Фиона — проблемы Липа, Йэна, Дебби, Карла и младшего Лиама (а также свои, конечно) ей и приходится решать в каждой серии. Судя по тому, что продюсеры готовят уже девятую серию сериала, у Фионы неплохо получается.

Феррас, «Клон»

Даже поклонники сериала вспоминают фамилию главного героя Лукаса (и клона Лео) с трудом — куда лучше запомнились их грустные карие глаза. А ведь именно с семьи Феррас и начинается вся «заварушка» — близнецы Лукас и Диогу вместе с отцом Леонидасом Феррасом едут в Морокко, где один брат на всю жизнь влюбляется в красавицу Жади, а второй совершает роковую ошибку и в скором времени попадает в авиакатастрофу.

В итоге, Жади выходит замуж за мусульманина Саида, а Лукас женится на бывшей девушке погибшего Диогу — Маизе. Чем все кончится, вы наверняка помните — даже спустя много лет главные герои не разлюбят друг друга и в конце концов будут вместе. Ну а пока Лукас и Жади тайно встречаются под грустные бразильские песни, семья Феррас разрастается: внучка Леонидаса Мэл рожает сына — Шанди-младшего, которому суждено будет продолжить род Феррас.

Юинги, «Даллас»

Сериал «Даллас» часто сравнивают с «Династией», и вот почему: в центре сюжета снова две враждующие семьи, занимающиеся нефтедобычей. Два но: «Даллас» появился раньше — еще в 1978 году, и у семейства Юингов есть свое генеалогическое древо в Википедии, а у Кэррингтонов нет. Пересказать сюжет всех 14 сезонов физически невозможно, но одно мы помним — именно «Даллас» ввел моду на клиффхэнгеры (по-простому — открытые развязки), за что ему большое спасибо. А дополнительную известность мыльной опере принес девятый сезон, а котором все действия разворачиваются в альтернативной вселенной. Неплохо для 80-х?

Холливелл, «Зачарованные»

Восемь лет, восемь сезонов и 178 серий — несмотря на свою продолжительность и, будем откровенны, легкую абсурдность последних сезонов, «Зачарованные» по-прежнему в наших сердцах. За историей добрых ведьм Холливелл следили миллионы людей по всему миру — влюблялись в Коула Тернера, учили наизусь заклинания и плакали, когда умерла Прю. А всего в семействе Холливелл по меньшей мере восемь человек, включая бабушку Грэмс, маму зачарованных — Петти, и детей Пайпер и Лео, появляющихся в сериале с пятого по восьмой сезон.

Харперы, «Два с половиной человека»

По сюжету, холостяк и ловелас Чарли Харпер решает приютить своего брата Алана вместе с сыном — тот переживает тяжелый развод. Алан во всем пытается походить на брата и постоянно попадает в неприятности. В конце 9-ого сезона после скандала продюсеры решили «убить» Чарли Шина — несмотря на то, что на смену ему пришел Катчер, сериал утратил популярность.

Кроули, «Аббатство Даунтон»

Что дает нам просмотр британского сериала «Аббатство Даунтон»? Во-первых, мы узнаем о жизни высшего света и рабочего класса старой Англии. Во-вторых, становимся свидетелями технического прогресса — видим, как в быту героев появляются электричество, телефоны и автомобили. И, в-третьих, любуемся уже знакомыми и любимыми актерами из « Гарри Поттера » и «Игры престолов». В центре внимания — семейство Кроули во главе с графом Грэнтемом, его мать, жена и дочери.

Помимо привычных жизненных проблем, герои переживают Первую мировую войну, эпидемию испанского гриппа и первую волну женской эмансипации — возможно, поэтому «Аббатство Даунтон» вошел в книгу рекордов Гиннесса как «самый обсуждаемый критиками телесериал».

Османы, «Великолепный век»

С этим кланом не смогли бы соперничать ни Кэпвеллы, ни Юинги — ведь роду османов целых семь веков. А сериал повествует о самом великолепном из них — веке правления султана Сулеймана. История начинается с набега крымских татар и взятия в плен славянской красавицы Александры — в будущем султан сделает ее единственной законной женой, нарушив мусульманские традиции. Но семья ими не ограничится — ведь помимо Александры у Сулеймана сотни наложниц, четыре сестры и шестеро детей.