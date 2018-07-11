Дедушку, который стал одним из символов чемпионата мира, выгнали на улицу

73‐летний пенсионер Юрий Белов из Златоуста Челябинской области прославился тем, что связал на спицах к чемпионату мира по футболу несколько десятков авторских презентов. Мастер изготовил жилеты, береты и даже целую команду футболистов с символикой мундиаля. Все сувениры мужчина раздавал иностранным и российским болельщикам.

На Никольской он был чем-то вроде достопримечательности. Теперь главная фанатская улица с каждый днём пустеет, а дедушка вынужден ночевать здесь на одной из лавочек. Денег на жилье не осталось, уезжать домой до конца Чемпионата Мира он категорически отказывается, а люди, приютившие его на время, попросили гостя съехать.

Источник фото: телеканал «360»

«У бабки жил, она на дачу уехала — говорит, живи, сколько хочешь. А вчера сын приехал ее, с двумя детьми. Спать негде, ну и пришлось уйти. Вот со всеми пожитками хожу, где лавочку увижу — отдыхаю. Люди узнают, а что толку…никто ж домой к себе не заберет», — рассказал Юрий Белов.

Телеканал «360», сделавший об удивительном пенсионере несколько репортажей, решил не оставаться в стороне от его беды и снял для Юрия Белова жилье до конца мундиаля. После того как, Кубок мира будет вручен, он планирует связать команду победителей, раздать фигурки на Никольской и с чистой совестью отправиться домой.

Источник фото: телеканал «360»

Мастер Юрий Белов готовился шесть месяцев к чемпионату мира. Когда он попал на Никольскую, то практически сразу прославился. После того, как он раздал болельщикам свои вязаные изделия, его буквально расцеловали фанаты из Бразилии. Все это попало на видео.