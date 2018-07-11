Ещё
Дедушку, который стал одним из символов чемпионата мира, выгнали на улицу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дедушку, который стал одним из символов чемпионата мира, выгнали на улицу 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
73‐летний пенсионер Юрий Белов из Златоуста Челябинской области прославился тем, что связал на спицах к чемпионату мира по футболу несколько десятков авторских презентов. Мастер изготовил жилеты, береты и даже целую команду футболистов с символикой мундиаля. Все сувениры мужчина раздавал иностранным и российским болельщикам.
На Никольской он был чем-то вроде достопримечательности. Теперь главная фанатская улица с каждый днём пустеет, а дедушка вынужден ночевать здесь на одной из лавочек. Денег на жилье не осталось, уезжать домой до конца Чемпионата Мира он категорически отказывается, а люди, приютившие его на время, попросили гостя съехать.
Источник фото: телеканал «360»
«У бабки жил, она на дачу уехала — говорит, живи, сколько хочешь. А вчера сын приехал ее, с двумя детьми. Спать негде, ну и пришлось уйти. Вот со всеми пожитками хожу, где лавочку увижу — отдыхаю. Люди узнают, а что толку…никто ж домой к себе не заберет», — рассказал Юрий Белов.
Телеканал «360», сделавший об удивительном пенсионере несколько репортажей, решил не оставаться в стороне от его беды и снял для Юрия Белова жилье до конца мундиаля. После того как, Кубок мира будет вручен, он планирует связать команду победителей, раздать фигурки на Никольской и с чистой совестью отправиться домой.
Источник фото: телеканал «360»
Мастер Юрий Белов готовился шесть месяцев к чемпионату мира. Когда он попал на Никольскую, то практически сразу прославился. После того, как он раздал болельщикам свои вязаные изделия, его буквально расцеловали фанаты из Бразилии. Все это попало на видео.
360tv.ru: последние новости
Американская модель показала подписчикам свою грудь Жителям Подмосковья объяснили правила бесплатного проезда в электричках Мать беременной школьницы попросила полицию вернуть дочь домой в Ейск
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я живу с двумя мужьями»56
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью7
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть27
Звезды, хранившие невинность до брака3
«Не ждите стакана воды»: где искать мужа после 402
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:53
Звездная косметика, раскритикованная фанатами
Красота Звёзды
10:04
Куда пропали рокеры девяностых
Звёзды
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение