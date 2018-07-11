Пойти за ягодами и выжить: 80-летняя пенсионерка сутки провела в лесу

Поход за ягодами мог стоить жизни 80-летней пенсионерке из Беларуси. Бабушка сутки плутала по лесу без теплой одежды и воды. О том, как нашли пропавшую старушку и как выжить в чаще, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Ведро с ягодами едва не стоило пенсионерке жизни. Сейчас Валентина Ивановна признается, что чувствует себя хорошо, и даже собирается делать черничное варенье. Хоть и руки болят — всю ночь в лесу блуждала, опираясь на палки.

«Ну, ходила по лесу. И я не ощущала, что ночь. Как-то видно все было», — рассказывает о своих злоключениях Валентина Алай.

Она ушла рано утром. К вечеру забеспокоилась дочь пенсионерки. На поиски бабушки Вали вышла вся деревня, сотрудники милиции. Прочесали лес. Из Минска вызвали подкрепление.

«Нашли ее где-то в 4 часа утра. Нашли после того, как приехали специалисты с Минска, которые обладают соответствующей техникой. Потому что мы тут бегали, кричали, верещали. И толку не было», — отметил зять заблудившейся пенсионерки Юрий Жук.

В Витебской области такой случай — третий. По всей стране уже десятки пропавших. Среди них, в основном, пожилые люди и дети.

«Наиболее часто это сельские жители. Можно сказать, из-за своей беспечности, самонадеянности. Зная, что они хорошо ориентируются в лесах, идут, пренебрегая всякими мерами предосторожности», — сообщил старший уполномоченный по особо важным делам МВД Беларуси Сергей Кулешов

Людей ищут милиция, спасатели и волонтеры. Помогает современная техника: тепловизоры и беспилотники. Теперь на вооружении поисково-спасательного отряда новые GPS-рации. Специалисты призывают подходить к обычному визиту в лес ответственно.

«Когда люди идут в лес, они чаще выбирают удобный камуфляж. И заметить с воздуха, заметить наземной группе даже на небольшом расстоянии человека в камуфляже, конечно, очень сложно», — говорит пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий

Спасатели предупреждают: обязательно нужна яркая одежда, заряженный телефон, нож, вода, спички и необходимые лекарства. И главное, родные должны знать о вашей прогулке.

Пик заблудившихся грибников в Беларуси приходится на начало осени. В это время пропавших исчисляют сотнями. В основном это дети и пенсионеры.

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