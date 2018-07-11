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Покупательница магазина в Армавире спрятала мясо в трусах
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Покупательница магазина в Армавире спрятала мясо в трусах 

360tv.ru 2 часа назад
Покупательница одного из сетевых супермаркетов Армавира (Краснодарский край) спрятала мясо и жвачки в нижнем белье. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).
Женщина подошла к кассе и начала расплачиваться за покупки. Позже работница супермаркета попросила покупательницу выложить на ленту все товары, заметив, что та спрятала в трусах часть продуктов. Женщина проигнорировала просьбу. Она молча смотрела в телефон, а затем начала по нему звонить.
Кассир сказала покупательнице, что вызвала охрану. Но подозреваемая снова не отреагировала. После этого сотрудница магазина не выдержала, подошла к неудавшейся воровке и приказала достать все продукты, которые та спрятала в трусы. Женщина попросила ее не позорить при всех и достала мясо и жвачку из нижнего белья.
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