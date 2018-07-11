Несъедобная буханка. Почему жители Ставрополья жалуются на плохой хлеб?

Производство хлеба и сдобы на Ставрополье растёт как на дрожжах. По данным краевого комитета по пищевой, перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в регионе сейчас более 300 производителей хлебобулочных и кондитерских изделий, причём каждый год регистрируют всё больше мини-пекарен. Неудивительно, ведь этот бизнес в регионе, который считают житницей страны, довольно прибыльный.

Булка с «начинкой»

Увы, всё чаще местные жители жалуются на то, что главный продукт невкусный или вовсе несъедобный. Недавно в редакцию «АиФ-СК» позвонил житель краевой столицы Анатолий Гаврилин.

«Я предпочитаю стандартный «кирпичик», который производят на крупнейшем хлебозаводе Ставрополя, — говорит Анатолий Миронович. — Но в последнее время его невозможно нормально разрезать — сильно крошится».

На хлебозаводе уверяют, что технологии строго соблюдают.

«Мы изготавливаем все изделия только из качественной муки высшего или первого сорта, — рассказали на предприятии. — Но, к сожалению, у нас очень старые печи, они служат уже 50 лет. Из-за проблем с температурным режимом хлеб получается сильно крошащимся. Хлебопекарное оборудование давно нужно менять. Однако модернизация потребует огромных денег, которых у завода нет».

А в соцсетях в последнее время стали выкладывать снимки и кусков хлеба, и целых буханок с «сюрпризами»: где-то нашли стекло, где-то — окурок.

Много шума наделала история с тараканом, запечённым в буханке, изготовленной в одном из гипермаркетов Ставрополя. Обнаружив дома эту «начинку», девушка отнесла хлеб обратно. Ей вернули деньги. Сотрудники магазина признались, что травили насекомых и дохлый таракан мог попасть в тесто.

Ещё чаще потребители жалуются на то, что выпечка быстро плесневеет или «болеет».

«К нам нередко обращаются по поводу так называемой картофельной болезни хлеба, которая появляется из-за муки, заражённой картофельной палочкой, — рассказывает руководитель Ставропольской краевой общественной организации по защите прав потребителей Лейла Сароян. — Чаще всего её обнаруживают в «кирпичике» или лаваше. А нарезной хлеб нередко продолжают продавать после того, как истекает срок его хранения. Но часто люди ограничиваются просто звонками, не считая нужным написать официальные жалобы, к примеру, в Роспотребнадзор

Между тем недавно в ФЗ «О защите прав потребителей» внесли поправки, согласно которым контрольно-надзорные органы могут проверить продавцов и производителей некачественной продукции только после подачи потребителем официальной жалобы».

Неправильно хранят

Эксперты отмечают, что после того как в 2004 году упразднили государственную хлебную инспекцию, следить за качеством зерна, муки и готовых изделий стало сложнее. Этим занимаются разные госучреждения, но разрозненно. Россельхознадзор контролирует качество зерна, а Роспотребнадзор — готовых мучных изделий.

Увы, не всегда для них используют качественное сырьё. По данным управления Россельхознадзора РФ по Ставрополью и КЧР за второй квартал этого года, из проверенных более 219 тысяч тонн зерна почти половина, около 104 тысяч тонн, — это некачественная или вовсе опасная для здоровья продукция.

Одно из самых распространённых нарушений — неправильное хранение зерна.

Только за три последних месяца сотрудники управления возбудили в связи с этим 22 административных дела. Также нередко проверяющие обнаруживают в пшенице зерновые отходы, вредителей и даже плесень.

Готовые мучные изделия контролирует Роспотребнадзор. В краевом управлении этого ведомства заверяют: нарушений во время проверок выявляют не так много. В частности, в первом квартале 2018 года их обнаружили меньше, чем за такой же период прошлого года.

«Мы не нашли в этих изделиях патогенных микроорганизмов, токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, ГМО и радионуклидов», — сообщили в управлении.

Битва за покупателя

Между тем ставропольский хлеб сотрудники Роскачества недавно признали одним из самых вкусных в стране.

«Я согласна с этой оценкой, — говорит технолог пищевого производства из Ставрополя Ирина Видинёва. — Невкусная или некачественная выпечка, конечно, попадается, но гораздо больше в продаже по-настоящему вкусного хлеба. Радует, что всё чаще его пекут по старинным рецептам, а технологи проявляют настоящие чудеса изобретательности. В последние годы возродили такое понятие, как казачий хлеб, который изготавливают с применением натуральных хмельных дрожжей. Сейчас в крае очень высокая конкуренция среди хлебопёков. Во многих населённых пунктах свои небольшие пекарни. Каждый борется за покупателя, поэтому стараются следить за качеством продукции и расширяют ассортимент».

«Нас радует, что ежегодно в районах Ставрополья проводят дни хлеба, на которых обязательно устраивают презентацию новых мучных изделий, — рассказали в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае. — Как правило, на таких ярмарках презентуют новые изделия. Мы проверяем их в своих лабораториях. И почти всегда убеждаемся в том, что качество высокое».

Комментарий

«Если раньше буханка в течение нескольких дней была свежей, сегодня зачастую уже на следующий день после покупки хлеб невозможно есть. Так происходит потому, что его зачастую пекут из фуражного зерна, а чтобы получался приемлемый вкус, пичкают различными улучшителями и консервантами.

Как можно исправить ситуацию? Поскольку государство сейчас не слишком следит за качеством продуктов, эффективным могло бы стать саморегулирование деятельности хлебопёков.

Да, у нас работают гильдии пекарей и другие организации, но, к сожалению, объединяют они далеко не всех производителей хлеба. А хотелось бы видеть мощные и многочисленные ассоциации, которые могли бы влиять на этот рынок, формируя, к примеру, реестр недобросовестных производителей.

Не помешало бы и введение ГОСТа на хлеб. Сейчас его соблюдают только на крупных заводах, которых осталось мало, а в мини­пекарнях зачастую вместо него используют технические условия».

Точка зрения

Глава одного из ставропольских сельхозпредприятий Айдын Ширинов:

«Продукция крупных хлебозаводов края, как правило, нареканий не вызывает. К сожалению, в последние годы этим предприятиям выживать трудно. Одно из них, работавшее в Ставрополе, даже обанкротилось. Почему так происходит? Дело в том, что у крупных производителей всё больше недобросовестных конкурентов.

Как правило, это мини­пекарни, которые не платят налогов, подчас пекут хлеб в антисанитарных условиях и перевозят его не в специальных хлебовозках, а в багажниках автомобилей. Пекут в таких мини­пекарнях, как правило, из плохой муки.

Благодаря экономии на сырьё и многом другом такие горе­производители могут позволить себе продавать продукцию по более низким, чем у крупных хлебопёков, ценам.

Между тем, как известно, только 20­30% затрат хлебопёка, определяющих стоимость буханки, — это расходы на покупку муки. Остальное — оплата коммунальных услуг, транспортные расходы, налоги и т.д. К тому же крупные хлебозаводы по просьбе властей подчас вынуждены сдерживать цены на «кирпичик», работая себе в убыток. Думаю, власти должны поддерживать таких производителей гораздо активнее, чем это делают сейчас».

Мнение врача

Врач­терапевт Мария Грищенко:

«В хлебе много витаминов групп В и P. Тем не менее я бы не советовала есть его много, так как это один из самых калорийных продуктов. В день желательно съедать не более двух­трёх кусков. Принято считать, что ржаной хлеб не такой калорийный, но и его рекомендую есть поменьше.

А людям, страдающим колитами, гастритами и другими заболеваниями желудочно­кишечного тракта, вообще лучше воздержаться от ржаного хлеба, поскольку он может вызвать обострение болезни.

Полезным можно считать бездрожжевой хлеб, мультизлаковый и тот, в который добавляют семечки. Что касается йодированных мучных изделий, я бы не рассматривала их как важный источник йода. Гораздо больше этого микроэлемента в морепродуктах».