Супруга звезды сериала «Тайны следствия» рассказала о потере ребенка из-за онкологии

Российский актер Сергей Барышев прославился на всю страну благодаря своей роли майора Винокурова в сериале «Тайны следствия». Целых десять лет Сергей посвятил себя этой роли, пока в его жизни не случилась трагедия — на артиста напали.

В 2013 году Барышев попал в пробку и вышел из своего автомобиля, чтобы попросить другого водителя подвинуть свою машину. В итоге артиста сильно избили. Травмы оказались серьезными — сильное сотрясение мозга и перелом позвоночника. Целый год артист восстанавливался после тяжелых травм. Ему помогала супруга Екатерина, с которой артист уже давно счастлив в браке. но счастье в личной жизни Сергей обрел далеко не сразу.

Первой женой Сергея стала девушка-фармацевт. «Мы как-то познакомились в общей компании, поженились, но потом поняли, что мы совершенно разные люди и не понимали друг друга. Брак как-то продержался пять лет», — вспоминает Сергей. Артист не слишком любит вспоминать о первом браке, так как развод был довольно болезненным.

Барышев все же смог найти свою любовь. Именно сериал «Тайны следствия» свел его с будущей второй женой Екатериной. Журналистка прилетела из Германии и брала у актера интервью, а через три месяца влюбленные поженились. Ради Барышева журналистка переехала из Германии и оставила там всю свою семью, в том числе и своего сына от первого брака.

Долгое время Екатерина и Сергей не могли стать родителями. В 2010 году журналистка все же смогла забеременеть, но вскоре узнала о страшном диагнозе.

«Началось все с болезни. В одной из клиник поставили сначала предраковое состояние. Я думала, что вылечилась, но болезнь вернулась, когда я забеременела. На фоне лекарств случился выкидыш. Мы с Сережей прошли через это вместе. Сейчас я здорова, с 2012 года все хорошо. Я даже предлагала Сереже развестись, так как не хотела, чтобы он страдал и видел меня такой, но он даже обиделся», — рассказала Екатерина. Супруги верят, что у них еще будет свой родной ребенок.