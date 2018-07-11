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Казаченко обвинил экс-жену в пристрастии к алкоголю
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Казаченко обвинил экс-жену в пристрастии к алкоголю 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Последние полтора года Вадим Казаченко выясняет отношения с женой Ольгой Мартыновой. Сначала она обвиняла певца в том, что выгнал ее из дома, когда она была беременна, и заставлял избавить от будущего ребенка. Когда малыш Филипп появился на свет, девушка заявила, что артист отказался принять ребенка и даже не собирается материально помогать наследнику. Недавно они встретились в зале суда, и артист набросился на молодую супругу. Позже девушка заверила, что он хотел ее убить и потребовала подвергнуть его психиатрической экспертизе.
Сам Казаченко устал от выяснения отношений. В недавнем интервью он признался, что Ольга устроила ему настоящую травлю, хотя он уже длительное время живет со своим директором Ирины Аманти и пытается добиться от супруги развода. Певец рассказал, что девушка появилась в его жизни, когда у него разладились отношения с Ириной. Тогда Мартынова заметила, что артист ею заинтересовался и стала просить помощи. Вадиму было только в радость помочь ей материально. Когда у них закрутился роман, мама Ольга настояла на том, чтобы они сыграли свадьбу. Однако семейная жизнь не оправдала ожиданий. По словам Казаченко, его супруга большую часть времени проводила лежа на диване у мамы и изредка приезжала к нему только, чтобы исполнить супружеский долг.
Певец также признался, что Ольга во время брака пристрастилась к алкоголю. «Она пила только пиво. Но никогда не ограничивалась одной бутылкой. Выпивала одну за другой 5 — 6 бутылок. Постепенно приходила в невменяемое состояние и отрубалась», — рассказал артист. Он отметил, что на утро девушка шла в магазин за новой партией алкоголя и так могло продолжаться несколько дней. По его словам, во время праздников загулы Мартыновой продолжались еще дольше. Казаченко даже пришлось оплатить услуги доктора, который закодировал его жену. Теперь он рад, что после случившегося Ирина Аманти не отвернулась от него, а вновь приняла и строит с ним отношения. Певец уверен, что Ольга забеременела от него не естественным путем, так как он прибегал к хитростям, чтобы этого не случилось, сообщает EG.ru. Сейчас артист уже не считает Мартынову своей женой, а также пытается отсудить у нее дом.
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