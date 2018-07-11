Пенсионер из Челябинска высадил возле подъезда болгарский перец и ждет богатого урожая

Сергей Николаевич разбил мини-огород возле дома № 32 на улице Кронштадтской в Ленинском районе. Раньше эти площадки зарастали сорняками: ни пользы, ни красоты. А теперь здесь раскинулся целый оазис: пенсионер выращивает на грядках болгарский перец, картошку, облепиху и черноплодную рябину. Мужчина занялся сельским хозяйством в нескольких метрах от своего дома после того, как распрощался с садом.

— Сад мы с женой давно продали, а тяга к посадкам осталась, — рассказал Сергей Николаевич. — Всё началось с того, что в прошлом году рядом с подъездом посадил облепиху, саженец привёз из Кургана. Деревце прижилось, в этом году будем ягоды собирать, — рассказал 74.ru Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич ухаживает за зелеными «подопечными» каждый день: поливает, полет, удобряет. К осени ждет урожай: говорит, любопытно, что из этого выйдет. Жена тоже не отстает: соседям на радость украсила клумбы цветами.

Двуногих «вредителей» пожилая пара не боится. Двор возле десятиэтажки закрытый, так что чужие не пройдут, а свои — соседи — не тронут: они такое оживление и озеленение под окнами только приветствуют.