Везучий малыш Месси

На чемпионате мира в России сборной Аргентины фатально не везет. Не везет и Лионелю Месси , на сегодняшний день самому титулованному футболисту мира, который потерял счет всевозможным «золотым бутсам», «бриллиантовым мячам» и прочим почетным званиям. В групповом этапе — всего 1 гол. Как-то несолидно для величайшего бомбардира планеты. В России ему и его команде катастрофически не повезло, хотя вообще-то он удивительно везучий, этот Месси.

Футбольная страна, футбольная семья

Предки Лионеля Месси типичные граждане Аргентины, эмигранты, приехавшие в конце ХIХ века кто из Италии, кто из Каталонии искать за океаном лучшую долю. Родился будущий великий бомбардир в аргентинской провинции, в городке Росарио, 24 июня 1987 года. Папа Месси — Хорхе Орасио Месси — сталевар и футболист-любитель, гонял мяч, а позже вел тренировки в местном любительском клубе «Грандоли». Мама — Селия Мария Месси — работала уборщицей, но не полный рабочий день, так как семья была многодетной. У Лионеля есть старшие братья Матиас и Родриго и сестра Мария Соль. Семья была пролетарской, но очень ориентированной на футбол. Хотя кто в Аргентине ХХ века не был ориентирован на футбол? Национальная народная забава, так же как в соседних Уругвае и Бразилии. Играют все и везде. С малолетства приобщились к футболу двое старших братьев Лионеля и двое его кузенов. Они даже пробились в профессионалы, но локального масштаба. Лионеля привела на тренировку бабушка, когда мальчику было 5 лет. Она же сопровождала его повсюду, когда начались первые соревнования. То, что Месси –дарование, стало очевидным после первых сезонов игр. Уже в 8 лет его пригласили играть в юниорской команде за профессиональный футбольный клуб «Ньюэллз Олд Бойз». Там он вскоре становится капитаном команды и в 1997 году вместе с клубом выигрывает Кубок Дружбы Перу, весьма почетную в Латинской Америке награду. В том же году на одном из матчей «Ньюэллз Олд Бойз» его заметили скауты столичного футбольного клуба «Ривер Плэйт». Юное дарование теперь играет сразу за два профессиональных клуба одновременно. Ему всего десять лет. Но судьба вроде бы определилась. Играть за лучший клуб Буэнос-Айреса «Ривер Плэйт» — уже отличная путевка в жизнь для провинциального мальчишки из рабочей семьи. Но едва Лионелю исполнилось 11 лет, прозвучал приговор врачей.

Чудеса науки и глобализации

Если всматриваться в детские футбольные фотографии Месси, то сразу бросается в глаза, какой он мелкий на фоне сверстников — товарищей по команде. Юркий, ловкий, быстрый — но очень маленький и худой. Так бывает, растут дети по-разному. Но в случае с Месси это были не просто особенности развития, а серьезное гормональное заболевание. Медики диагностировали дефицит соматотропина, гормона роста. Мальчик не вырастет выше 140 сантиметров, а с таким ростом в большом футболе делать нечего, каким бы талантливым ты ни был. Правда, на тот момент наука уже умела компенсировать гормональный дисбаланс серией инъекций. Очень дорогостоящих инъекций. Годовое лечение обошлось бы в 11 тысяч долларов. Страховка аргентинского сталевара не покрывала этот вид терапии для сына, такие расходы были непосильными и для буэнос-айресской команды «Ривер Плэйт». С такими пророчествами врачей о профессиональном футболе стоит забыть, идти в техникум для сталеваров и занимать место отца на металлургическом комбинате, а заодно и в клубе «Грандоли». Спасла талантливого парня именно глобализация. На перспективного аргентинского мальчишку уже обратили внимание скауты самого знаменитого европейского клуба — «Барселоны». Отец попросил футбольного агента Орасио Гаджиоли заняться судьбой сына и пристроить его в «Барсу». Сам Гаджиоли позже признавался, что, увидев впервые тщедушного коротышку, решил, что игра не стоит свеч, но увидев, что тот вытворяет с мячом, все же взялся хлопотать. Только через два года хлопоты увенчались успехом. Лионелю было уже 13 лет, когда о нем узнали акционеры «Барселоны» и прислали двух скаутов на очередные смотрины. Видимо, и тут юный коротышка Месси сумел произвести впечатление. 17 сентября 2000 года Месси с отцом приехали в Каталонию. Это были судьбоносные для него дни.

Контракт на салфетке