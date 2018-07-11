Ещё
Стресс при беременности приводит к депрессии у ребёнка в зрелости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стресс при беременности приводит к депрессии у ребёнка в зрелости 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Американские учёные сообщили, что чрезмерное напряжение и стресс при беременности приводят к постоянной тревожности и депрессии у ребёнка в зрелом возрасте. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале «American Economic Association».
Оказалось, что те дети, чьи матери переживали сильные психологические кризисы во время беременности, страдают от нарушений нервной системы во взрослые годы.
Так, если роженица пережила развод, утрату родственника или большие финансовые проблемы, то её ребёнок имеет повышенный риск получить психологическое расстройство.
А самыми здоровыми, наоборот, считаются те дети, которые родились в обеспеченной и психологически здоровой семье.
Возможно, это является одной из главных причин, почему большинство детей бедных родителей по статистике также всю жизнь живёт в нищете, резюмируют учёные.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
Аист на крыше: последние новости
Екатерина II и Григорий Потёмкин: загадки долгой любви Многодетная мать родила у дверей кофейни Старбакс Доула – акушерка, повитуха или психолог?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я живу с двумя мужьями»139
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью9
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть28
«Не ждите стакана воды»: где искать мужа после 402
Любовную ссору Рианны засняли из кустов
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:53
Звездная косметика, раскритикованная фанатами
Красота Звёзды
10:04
Куда пропали рокеры девяностых
Звёзды
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение