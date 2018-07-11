«Все-таки женщина — мать, ее надо пожалеть»

«Пенсионные изменения назрели. Но, с моей точки зрения, сначала надо было направить данную информацию во все организации, чтобы ее там обсудили. Потом был бы выработан какой-то диалог.

Тем не менее проводить их надо. Но я вот с чем не согласен — сильно увеличен возраст для женщин. Все-таки женщина — мать. Например, в некоторых селах сейчас приходится возить учеников в город учиться, так как в населенных пунктах учебные заведения были закрыты. Раньше их возили бабушки. А сейчас и мамы, и бабушки будут работать. Я считаю, их надо пожалеть. Есть еще один момент — к 2034 году планируется среднюю продолжительность жизни в России довести до 80 лет. А теперь представьте. Вот живет наше поколение 80-летних. Мы ели натуральные продукты, сейчас же кругом одна „химия“. 50% призывников не проходят в армию по состоянию здоровья. А сколько рождается больных детей? Наша медицина желает намного-намного лучшего. Так что социально-экономический вопрос обязательно надо решать. Поднимать уровень медицины, готовить население. А пока нам будет тяжело дожить до 80 лет. Кроме того, обязательно нужна переквалификация пенсионеров. И еще, например, можно сделать так. Исполнилось человеку 60 лет, и ему сказали: „Работай, сколько сможешь, но пока работаешь, пенсия начисляться не будет“. Уверяю, многие бы на это согласились.

Если говорить в целом, то любая реформа, любой диалог, он без казусов не бывает. Есть много вопросов, но их надо прорабатывать. Мы в ближайшее время планируем обсудить их с общественными организациями. Считаем, что людей надо к этому подготавливать. По итогам встреч обязательно разработаем предложения».

Фото: администрация Ядринского района Чувашии