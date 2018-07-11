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Лекцию про холестерин прочитали на Жулебинском бульваре
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Лекцию про холестерин прочитали на Жулебинском бульваре 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделе социальных коммуникаций и активного долголетия центра «Жулебино», в рамках проекта «Московское долголетие», прошла лекция по здоровому образу жизни на тему «Холестерин — друг или враг?» Слушатели получили очень ценную информацию.
Каждый человек в возрасте старше 20 лет должен знать свой уровень холестерина, ведь это очень важная составляющая организма. Опытный специалист-геронтолог ответила на все вопросы участников «Московского долголетия».
Лекции по здоровому образу жизни проводят по адресу: Жулебинский бульвар, дом 40, корпус 1. (вт)
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