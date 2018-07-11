Как избавиться от слизней с помощью «пивной ловушки»

Дачный сезон в самом разгаре. Война с вредителями тоже. Как рассказала «Вечерней Москве» известная теле— и радиоведущая программ о саде и огороде, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина , самые опасные из них для растений — слизни, улитки и гусеницы.

По ее словам, эффективно бороться с этими пожирателями садовых и огородных культур можно как народными, так и специальными средствами.

— Сейчас в садоводческих магазинах продаются всевозможные средства от вредителей. Как правило они идут в гранулах. Важно внимательно читать инструкцию по применению, тогда действие препаратов будет наиболее эффективным. В частности, гранулы стоит рассыпать вокруг грядок и садовых растений и накрывать листьями. Днем, когда жарко, вредители будут заползать под них в укрытие и соприкоснуться с ядом, — рассказала Октябрина Ганичкина.

Можно использовать и народные средства. Например, закопать полную банку с пивом между растениями, где собираются слизни и улитки.

— Они очень любят пиво. Надо закопать пивную ловушку между грядок и подождать, пока они все туда заползут. Выбраться они уже не смогут. Лично я предпочитаю посыпать по контуру грядок черным или красным перцем. С большей осторожностью следует использовать сухую горчицу — ей можно навредить растениям. Вредитель попадает на эту россыпь, обжигается и умирает, — советует Октябрина Алексеевна.

Она не исключает и другие методы. Например так называемые аграрные приемы: обработать поверхность золой, разрыхлить землю, подсыпать торфом — всего этого не любят ползучие твари.

— Капусту, например, можно промывать из шланга холодной водой. Это поможет вымыть из нее личинок вредоносных бабочек, которые прогрызают кочан изнутри и потом он плохо хранится, — отметила специалист.

В жаркую и сухую погоду вредители прячутся в укромных местечках сада, где всегда темно, прохладно и влажно. А по ночам, когда выпадает роса, или в дождливые дни слизни и улитки выползают на охоту, подчас полностью уничтожая листья молодых садовых растений и созревший урожай

Слизни и улитки предпочитают фруктовые и овощные культуры, у которых они охотно пожирают не только листья, но также стебли, цветы и плоды. Не побрезгуют они и многими декоративными культурам. Лишенное листьев растение имеет весьма ограниченные возможности осуществлять фотосинтез, без цветов процесс опыления и завязывания плодов находится под угрозой, а искусанный и испачканный в слизи урожай — весьма неприятное и досадное зрелище.