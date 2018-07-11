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Навка и ее дочь нарядились в тургеневских барышень
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Навка и ее дочь нарядились в тургеневских барышень 

360tv.ru 1 час назад
Российская фигуристка Татьяна Навка выложила в соцсети снимок со своей дочерью. На фотографии они обе представлены в образе тургеневских барышень, сообщил портал eg.ru.
Мать и дочь стоят в светлых платьях на зеленой лужайке.
Большинство комментаторов оценили снимок. Некоторые из них назвали спортсменку и ее дочь настоящими русскими красавицами.
Не меньший восторг у пользователей соцсетей вызвала фотография дочери Анастасии Волочковой. На снимке, сделанном во время отдыха в Турции, девочка запечатлена в ярко-желтом купальнике.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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