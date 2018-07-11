Навка и ее дочь нарядились в тургеневских барышень

Российская фигуристка Татьяна Навка выложила в соцсети снимок со своей дочерью. На фотографии они обе представлены в образе тургеневских барышень, сообщил портал eg.ru

Мать и дочь стоят в светлых платьях на зеленой лужайке.

Большинство комментаторов оценили снимок. Некоторые из них назвали спортсменку и ее дочь настоящими русскими красавицами.

Не меньший восторг у пользователей соцсетей вызвала фотография дочери Анастасии Волочковой. На снимке, сделанном во время отдыха в Турции, девочка запечатлена в ярко-желтом купальнике.