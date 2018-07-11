Пропавшую с АЗС юную калининградку нашли в облцентре с друзьями

нашли в областном центре с друзьями. Об успешном завершении поисков сообщили в пресс-службе областного управления МВД

Напомним, 14-летняя девочка пропала рано утром 10 июля — она ушла с автозаправочной станции в поселке Васильково в неизвестном направлении.

«Несовершеннолетняя обнаружена в Калининграде, где она гуляла с друзьями. В настоящее время она находится у родителей. Противоправных действий за время отсутствия с ней не происходило», — рассказали в МВД.

Девочке предстоит профилактическая беседа с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних.