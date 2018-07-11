Не сразу, но уволили: начальник Ленинского отдела полиции остался без работы из-за наркотиков

Подполковник Евгений Якименко за пару месяцев до пенсии лишился должности. Руководство главка уволило руководителя четвертого отдела полиции в Ростове из-за скандала с наркотиками, найденными в кабинете одного из подчиненных, сообщил источник 161.ru в правоохранительных органах региона.