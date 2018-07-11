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Не сразу, но уволили: начальник Ленинского отдела полиции остался без работы из-за наркотиков
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Не сразу, но уволили: начальник Ленинского отдела полиции остался без работы из-за наркотиков 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Подполковник Евгений Якименко за пару месяцев до пенсии лишился должности. Руководство главка уволило руководителя четвертого отдела полиции в Ростове из-за скандала с наркотиками, найденными в кабинете одного из подчиненных, сообщил источник 161.ru в правоохранительных органах региона.
К такому кадровому решению пришли не сразу. Сначала высокопоставленного полицейского отстранили от должности на время следствия. Подчиненного Якименко, руководителя отделения по контролю за оборотом наркотиков ОП-4 сейчас ищут по всей стране. Он сбежал после того, как сотрудники собственной безопасности нашли в кабинете десять килограммов наркотиков. —— Подозреваемого объявили в федеральный розыск, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева. По версии следствия, полицейские из Ленинского отдела полиции каким-то образом приобрели крупную партию наркотиков, которую затем хранили на работе. Следствие считает, что действовала целая группа. В дальнейшем злоумышленники в погонах планировали продать запрещенные препараты. Но этого не случилось — служба собственной безопасности вмешалась в преступные планы.
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