Кораблекрушение на востоке КНР: пока удалось спасти семерых

Четыре человека все еще числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения у берегов китайской провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщает 11 июля агентство Синьхуа

На затонувшем судне находилось 11 членов экипажа. К 18:00 по местному времени 11 июля удалось спасти семерых пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается, поисковые группы не теряют надежды установить местоположение затонувшего корабля. Местные жители, живущие неподалеку, присоединились к операции.

Напомним, что уже восьмой с начала 2018 года тайфун «Мария» обрушился на некоторые районы юго-востока Китая. Высокие волны и сильный ветер, вероятно, могли стать причиной кораблекрушения.

Это неполный текст новости