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Кораблекрушение на востоке КНР: пока удалось спасти семерых
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Кораблекрушение на востоке КНР: пока удалось спасти семерых 

ИА Regnum 9 часов назад
Четыре человека все еще числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения у берегов китайской провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.
На затонувшем судне находилось 11 членов экипажа. К 18:00 по местному времени 11 июля удалось спасти семерых пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается, поисковые группы не теряют надежды установить местоположение затонувшего корабля. Местные жители, живущие неподалеку, присоединились к операции.
Напомним, что уже восьмой с начала 2018 года тайфун «Мария» обрушился на некоторые районы юго-востока Китая. Высокие волны и сильный ветер, вероятно, могли стать причиной кораблекрушения.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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