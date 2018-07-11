Приезжий до полусмерти избил 5‐летнюю дочь своей московской сожительницы

Житель Рязанской области избил маленькую девочку. Напившись, он решил кулаками проучить ее мать, а заодно напал и на пятилетнего ребенка. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Заявление в полицию сделала сестра потерпевшей москвички. В ночь на 9 июля 38-летний сожитель ее родственницы, будучи пьяным, стал избивать свою пассию.

Потом он обратил внимание на дочку — он несколько раз ударил девочку по голове и телу. Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и гематомы.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался неработающий выходец из Рязанской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на 66-летнего пенсионера. Мужчину избили настолько жестоко, что через два дня он скончался от полученных травм.