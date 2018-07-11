Помада Fuck Trump помогла беженцам

Американский бренд-производитель косметических средств Lipslut выручил для организаций, помогающих мигрантам, 100 тысяч долларов от продаж помады с названием Fuck Trump. Об этом сообщает Independent.

В марте 2017 года, через два месяца после инаугурации Дональда Трампа , Lipslut запустили кампанию Fight zero tolerance («Борьба с нулевой толерантностью») с целью привлечения внимания общественности к жестоким законам президента США, согласно которым родителей-иммигрантов разлучали с их детьми.

21-летняя основательница бренда Кэти Стоунс попросила пользовательниц соцсетей проголосовать за любимый оттенок и на основе их выбора запустила производство помады с антитрамповсим лозунгом. Девушка пообещала переводить 50 процентов вырученных от продаж каждого экземпляра средств организациям, защищающим права беженцев.