Помада Fuck Trump помогла беженцам 

Американский бренд-производитель косметических средств Lipslut выручил для организаций, помогающих мигрантам, 100 тысяч долларов от продаж помады с названием Fuck Trump. Об этом сообщает Independent.
В марте 2017 года, через два месяца после инаугурации Дональда Трампа, Lipslut запустили кампанию Fight zero tolerance («Борьба с нулевой толерантностью») с целью привлечения внимания общественности к жестоким законам президента США, согласно которым родителей-иммигрантов разлучали с их детьми.
21-летняя основательница бренда Кэти Стоунс попросила пользовательниц соцсетей проголосовать за любимый оттенок и на основе их выбора запустила производство помады с антитрамповсим лозунгом. Девушка пообещала переводить 50 процентов вырученных от продаж каждого экземпляра средств организациям, защищающим права беженцев.
В июле на сайте крупнейшей в мире американской торговой сети Walmart появились футболки с надписью Impeach 45 («Импичмент 45»). Пользователи соцсети также нашли множество вещей с надписью Impeach 45 в разных вариантах расцветки на сайте ретейлера и призвали бойкотировать сеть хештегом #BoycottWalmart.