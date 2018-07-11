Ленобласть подводит итоги акции «Область без наркотиков»

В профилактических мероприятиях «Область без наркотиков», которые прошли на территории 47 региона с 4 июня по 3 июля 2018 года, приняли участие около 40 тысяч подростков и школьников Ленобласти.

Акция «Область без наркотиков» проходила в детских и молодежных образовательных, оздоровительных, социальных, культурных учреждения региона. Под различными девизами дети и подростки выражали свою активную позицию против употребления наркотиков, алкоголя и табака.

Также в этом году в Ленобласти во время проведения акции «Область без наркотиков» активно взаимодействовали между собой представители органов МВД , здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта, местного самоуправления, общественных организаций и объединений.

За время проведения акции органам МВД удалось изъять более 400 граммов наркотических средств и психотропных веществ, провести 21 профилактический рейд — освидетельствовано боле 300 человек, возбудить 113 уголовных дел. Многие из задержаний стали возможны благодаря сообщениям ленинградцев, которые поступали на официальные аккаунты МВД в социальных сетях, телефон «горячей линии» и портал сайта ГУ МВД.