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За пять лет жителю Озерска насчитали неустойки по алиментам на 2,1 миллиона
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За пять лет жителю Озерска насчитали неустойки по алиментам на 2,1 миллиона 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Прокурор закрытого города Снежинск подал иск в суд, в котором в интересах несовершеннолетней потребовал взыскать с отца ребенка неустойку по алиментам за пять лет в сумме более 2,1 миллиона рублей, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.. Проведенная по обращению матери несовершеннолетнего ребенка прокурорская проверка установила, что отец на основании решения мирового судьи с 2013 года был обязан выплачивать на содержание дочери алименты в размере четверти всех видов заработка, но не делал этого без уважительных причин. По состоянию на 2018 год сумма алиментной задолженности превысила 500 тысяч рублей. Теперь к сумме основного долга может добавиться еще 2,1 миллиона рублей неустойки. Согласно положениям части второй статьи 115 Семейного кодекса Российской Федерации, при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, оно уплачивает получателю алиментов неустойку в размере пол процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
Рассмотрение прецедентного искового заявления поставлено прокуратурой Озерска на особый контроль.
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