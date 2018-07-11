Басков путешествует с родителями и ничего для них не жалеет

Николай Басков так и не сыграл свадьбу с Викторией Лопыревой . Ранее они заверили, что сочетаются браком, если сборная России дойдет до финала чемпионата мира по футболу, но этого не произошло. Со спокойно душой певец сначала устроил себе отпуск, а потом вновь отправился на гастроли. Ему так редко удается провести время с родителями, что на этот раз он взял их с собой в путешествие. На днях артист поделился семейным фото.

Оказалось, что басков ничего не жалеет для мамы и папа. По пути на «Славянский базар» он устроил для них обед на природе. На снимке видно, что стол буквально ломился от разносола, пирогов и других вкусностей. Мама певца Елена Баскова выглядела еще моложе, чем прежде в оранжевом джемпере и розовой бейсболке, а Виктор Басков даже во время поездки предпочел быть в брюках и рубашке. «Обед с родителями на трассе Москва — Витебск», — написал артист.

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Поклонники в очередной раз восхитились красотой его мамы и статности отца. Однако многие были удивлены тому, какие блюда были на столе. У пользователей Сети сложилось впечатление, что еду для артиста доставили прямо из ресторана. «Обеееед! Ну вы и едите!», «Доставка с какого ресторана?», «Ого, у вас прицеп с кухней?», «Вот это кормежка на трассе», — прокомментировали пост подписчики. Многие похвалили Николая за то, что он ничего не жалеет для родителей и смог организовать роскошный обед для них даже на природе.