Два человека погибли на водоёмах Ставрополья за два дня

Мужчина и ребёнок утонули на ставропольских водоёмах с начала недели, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.

Оба погибших выбрали для купания неподходящие места, где нет спасателей и не обследовано дно. Так, 9 июля мужчина утонул в пруду, предназначенном для орошения полей в Петровском районе. Искусственный водоём не был предназначен для отдыха на воде, кроме того, мужчина успел выпить алкоголь перед купанием. Приятель погибшего задремал и не заметил, как тот начал тонуть. Свидетельница происшествия, которая пасла коров неподалёку, вызвала спасателей. Им пришлось снаряжать водолазов и искать утопленника весь вечер, чтобы найти тело только к утру и передать его полицейским.

На следующий день несчастный случай произошёл на Новопятигорском озере. Возле дамбы отдыхала компания с 7-летним ребёнком. Мальчик остался без присмотра, и, пока его родители распивали спиртные напитки и веселились, полез купаться и утонул. Ребёнка вытащил из воды один из отдыхающих, но было слишком поздно: мальчик не подавал признаков жизни, как ни старались спасатели.