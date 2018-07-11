Ещё
Два человека погибли на водоёмах Ставрополья за два дня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два человека погибли на водоёмах Ставрополья за два дня 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мужчина и ребёнок утонули на ставропольских водоёмах с начала недели, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.
Оба погибших выбрали для купания неподходящие места, где нет спасателей и не обследовано дно. Так, 9 июля мужчина утонул в пруду, предназначенном для орошения полей в Петровском районе. Искусственный водоём не был предназначен для отдыха на воде, кроме того, мужчина успел выпить алкоголь перед купанием. Приятель погибшего задремал и не заметил, как тот начал тонуть. Свидетельница происшествия, которая пасла коров неподалёку, вызвала спасателей. Им пришлось снаряжать водолазов и искать утопленника весь вечер, чтобы найти тело только к утру и передать его полицейским.
На следующий день несчастный случай произошёл на Новопятигорском озере. Возле дамбы отдыхала компания с 7-летним ребёнком. Мальчик остался без присмотра, и, пока его родители распивали спиртные напитки и веселились, полез купаться и утонул. Ребёнка вытащил из воды один из отдыхающих, но было слишком поздно: мальчик не подавал признаков жизни, как ни старались спасатели.
АиФ Ставрополье: последние новости
Несъедобная буханка. Почему жители Ставрополья жалуются на плохой хлеб? Невесте – 56, жениху – 72. В доме престарелых Владикавказа сыграли свадьбу Ставропольский алиментщик прятался от приставов в отцовском сарае
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я живу с двумя мужьями»131
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью8
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть28
Любовную ссору Рианны засняли из кустов
«Не ждите стакана воды»: где искать мужа после 402
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:53
Звездная косметика, раскритикованная фанатами
Красота Звёзды
10:04
Куда пропали рокеры девяностых
Звёзды
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение